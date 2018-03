"Raue Zeiten": Die Telekom Austria Group publiziert ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2012

Wien (OTS) - Die Telekom Austria Group hat ihren Bericht für das Geschäftsjahr 2012 soeben veröffentlicht und auch online unter http://gb2012.telekomaustria.com bereitgestellt. Sein Titel, "Raue Zeiten", unterstreicht die widrigen Bedingungen, mit denen die Telekom Austria Group im Berichtsjahr konfrontiert war: Externe Einflussfaktoren wie ein hochkompetitives Marktumfeld, negative Regulierungs- und Währungseffekte sowie die insgesamt angespannte Konjunkturlage prägten die Entwicklung der Unternehmensgruppe.

Aktives Adressieren von Herausforderungen

Der Geschäftsbericht zeigt auf, mit welchen Strategien sich das Management den damit verbundenen Herausforderungen aktiv gestellt hat. Und er belegt die operativen Erfolge, die dabei - nicht zuletzt auch dank des Engagements der konzernweit rund 16.500 MitarbeiterInnen - erzielt werden konnten. Ein weiterer Fokus des Reports liegt auf jenen Maßnahmen, die auf einen profitablen Wachstumskurs zielen und der Vision der Telekom Austria Group dienen, das innovativste und effizienteste Telekommunikationsunternehmen in Zentral- und Osteuropa zu sein.

Haptik macht Berichtstitel greifbar

Der Geschäftsbericht 2012 wurde in deutscher und englischer Sprache publiziert und umfasst in der Druckversion knapp 150 Seiten. Dem Titelthema "Raue Zeiten" trägt der Bericht mit einer markanten Konzeptstrecke in Wort und Bild Rechnung. Das Cover des Berichts macht die Kernaussage durch seine spezielle Oberflächenstruktur im wahrsten Sinne des Wortes "greifbar".

Interaktiver Online-Geschäftsbericht

Die Online-Version unter http://gb2012.telekomaustria.com bietet unter anderem eine erweiterte Suchfunktion, einen interaktiven Kennzahlenvergleich und einen "Download-Manager", mit dem einzelne Kapitel oder Excel- bzw. pdf-Dokumente nach individuellem Bedarf zusammengestellt werden können.

Das Kernteam der Telekom Austria Group zur Realisierung des Geschäftsberichtes 2012 bestand aus Matthias Stieber (Leiter Investor Relations), Veronika Bunk (Investor Relations), Maximilian Rabl (Corporate Communications Group) und Anita Gari (Konzernrechnungswesen und Steuern). Externe Realisierungspartner:

Mensalia (Inhaltskonzept, Text), Rosebud, Inc. (Kreativkonzept, Design).

Über die Telekom Austria Group

Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit über 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.450 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 4,33 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.

Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf Twitter http://twitter.com/TA_Group

Rückfragen & Kontakt:

Telekom Austria Group, Mag. Peter Schiefer, Konzernsprecher, Tel.: +43 664 66 39131, E-Mail: peter.schiefer @ telekomaustria.com