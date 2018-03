Sozialwohnungsbewohner: Bedürftigkeit überprüfen, oder Mieten auf Normalniveau erhöhen! Nur 8% wollen es so lassen, wie es ist.

Repräsentative Umfrage des Linzer Market-Instituts im Auftrag von RE/MAX Austria brachte überraschendes Ergebnis.

Linz/Amstetten (OTS) - Im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungs-Umfrage erhob das Linzer Marktforschungsinstitut market im Auftrag des Immobilienmakler-Netzwerkes RE/MAX die Meinung der Österreicher über die Benutzung von Sozialwohnungen. Das Ergebnis war für alle überraschend: 45% der Befragten stimmten dafür, die soziale Bedürftigkeit der Bewohner nach einigen Jahren zu überprüfen und wenn keine Bedürftigkeit vorliegt, den Mietzins-Zuschuss langsam zu reduzieren, eine sanfte Anpassungsvariante also. 37% stimmten für eine jährliche Überprüfung der Bedürftigkeit und eine sofortige Mietzinserhöhung, wenn die Bedürftigkeit wegfällt, eine radikale Lösung also. Nur ganze 8% meinten, es soll so bleiben, wie es ist, und die Sozialwohnungsbewohner sollte man "immer günstig wohnen lassen, unabhängig vom Einkommen" Der Rest, also 10%, wollte oder konnte keine Angabe machen.

"Die Werte sind bei Männern und bei Frauen ziemlich gleich, ebenso in der Stadt und auf dem Land," sagt der Sozialforscher und Chef von market Linz, Prof. Dr. Werner Beutelmeier, "lediglich die Bewohner in Südösterreich sind mit 22% überdurchschnittlich für's Weiter-günstig-wohnen-lassen und die Pflichtschulabsolventen mit 18%, die wohl am ehesten um die Vorteile fürchten."

"RE/MAX hat die Studie mit einer Reihe anderer Fragen bereits im Dezember in Auftrag gegeben, lange bevor die Diskussion über Sozialwohnungen öffentlich entbrannt ist. Seit einigen Tagen kennen wir die Ergebnisse und haben uns aufgrund der aktuellen politischen Diskussion nun doch entschlossen, dies zu veröffentlichen", erklärt Bernhard Reikersdorfer, MBA. "Wir wollen damit dieses Wissen allen zugänglich machen und eine sachliche Diskussion fördern, aber in keiner Weise die eine oder andere partei-politische Meinung unterstützen. Jedoch scheint der Wunsch nach Gerechtigkeit innerhalb der Bevölkerung offensichtlich ein zusätzliches Einnahmen-Potential für den allseits geforderten Sozialen Wohnbau zu eröffnen."

RE/MAX Austria hat market ausdrücklich die Veröffentlichung und Interpretation dieses Umfrage-Ergebnisses gestattet.

