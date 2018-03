Stopp der Gefährdung von Arbeitsplätzen durch Tabak-Überregulierung.

VCPÖ: Mit vereinten Kräften fordern Trafikanten und ansässige Unternehmen der Tabakwirtschaft in Linz ein klares Bekenntnis der Politik. Minister Stöger und Mitterlehner sind gefordert.

Wien (OTS) - Der Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ) mobilisiert weiterhin gegen die unangemessenen und unverhältnismäßigen Pläne der EU zur Tabakproduktrichtlinie. Sich grundsätzlich zur EU bekennend, nimmt der VCPÖ eine äußerst kritische Position gegenüber den jüngsten Vorstößen zur Tabakregulierung ein.

Klaus W. Fischer, Präsident des VCPÖ, stellt fest: "Zunächst ist äußerst umstritten, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt die gesundheitspolitischen Ziele der EU zu erreichen vermögen. Beinahe fahrlässig ist aber, dass die ökonomischen Auswirkungen dieser überzogenen Maßnahmen in der laufenden Positionsfindung kaum berücksichtigt werden."

Gemeinsam mit dem Landesgremium der Tabaktrafikanten Oberösterreichs wurden bei der heutigen Veranstaltungen der VCPÖ-Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" in Linz daher die wirtschaftlichen Auswirkungen in den Mittelpunkt gerückt. Einer negativen wirtschaftlichen Reaktionskette könnten sich weder Trafikanten noch die in Österreich ansässigen Unternehmen der Tabakwirtschaft und Zulieferindustrie entziehen.

Erwin Kerschbaummayr, Obmann der Tabaktrafikanten Oberösterreich, fordert: "Die oberösterreichischen Tabaktrafiken dürfen nicht zum Gruselkabinett werden. Wir müssten tagtäglich die Schockbilder ertragen, im Gegensatz zu unseren Kunden, die sich sehr schnell mit Zigarettenetuis, in die die sie die Zigarettenpackungen stecken, abhelfen würden." Und er fügt ergänzend hinzu: "Tabak ist ein legales Genussmittel und darf daher nicht kriminalisiert werden."

Mag. Walter Sattlberger, Unternehmenssprecher der JTI Austria GmbH, ergänzt: "Die unverhältnismäßige Vereinheitlichung von Tabakprodukten und deren Verpackung machen zudem Premiumangebote quasi unmöglich. Das verschiebt nicht nur die Nachfrage auf den Schwarzmarkt sondern gefährdet werterhaltende Investitionen am österreichischen Tabakmarkt - und damit auch in den produzierenden Unternehmen der ansässigen Tabakwirtschaft."

Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich wäre besonders betroffen: Hier schaffen 370 Trafikanten, Tabakwarengroßhändler und die zuliefernde Papierindustrie zusammen tausende Arbeitsplätze. Gustav Moosmayr, Familienunternehmer und Geschäftsführer des in Hofkirchen an der Trattnach ansässigen Tabakwarengroßhändlers Moosmayr GmbH: "Wir bieten 100 Arbeitsplätze, die nicht leichtfertig vernichtet werden dürfen. In der heutigen Zeit muss die Politik ausgewogen agieren und darf nicht eine ganze Branche zerstören."

DI Tina Reisenbichler, Geschäftsführerin der Monopolverwaltung GmbH, gibt zu bedenken: "Das Tabakmonopol schafft zudem die gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen transparenten und effektiven Jugendschutz und erfüllt damit bereits eine der grundlegenden Forderungen aus Brüssel. Mit dem Abwandern der Konsumenten auf den Schwarzmarkt lässt sich der Jugendschutz allerdings nicht mehr kontrollieren - und die mittel- bis langfristige Existenz der Trafikanten als Nahversorger wird zudem gefährdet."

"Entscheidend ist, dass die Politik, allen voran die jeweiligen Minister für Gesundheit und Wirtschaft, endlich Position beziehen. Gleichermaßen appellieren wir an unsere Vertreter im Europaparlament, sich für eine ausgewogene und verhältnismäßige Richtlinie stark zu machen. Wir laden alle besorgten Wählerinnen und Wähler ein, sich mittels Postkarten - auch über www.eu-es-reicht.at - unserem Protest anzuschließen!", so die abschließenden Worte von Klaus W. Fischer.

Über die Initiative "Liebe EU, ES REICHT!"

Der VCPÖ macht sich seit Jahren für die Anliegen der Tabakfachgeschäfte stark und hat bereits zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen erfolgreich durchgeführt.

Die aktuelle VCPÖ Initiative "Liebe EU, ES REICHT!" will mit österreichweiten Informationsveranstaltungen die Öffentlichkeit, Medien und Politiker auf die Pläne der EU zu einer Verschärfung der derzeit geltenden Tabakproduktrichtlinie und deren massiven Auswirkungen aufmerksam machen.

Unterstützt werden die Veranstaltungen durch eine Postkartenaktion an die verantwortlichen Politiker in Wien und Brüssel. www.eu-es-reicht.at

Über den VCPÖ

Der VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs -wurde 1999 von österreichischen Tabakfachhändlern gegründet. Heute bemühen sich bereits über 85 engagierte VCPÖ-FachhändlerInnen in ganz Österreich um die Wünsche ihrer anspruchsvollen Kunden und bieten Sortiment und Beratung auf hohem, internationalen Niveau. Eine der Hauptaufgaben der Verbandsarbeit ist die Unterstützung österreichischer TabakfachhändlerInnen - insbesondere durch Information, Fortbildungsangebote und Veranstaltungen. Ziel ist die stetige Verbesserung und Sicherung der Qualität der Handelsgeschäfte, sowie das Eintreten des Verbandes für das Kulturgut Tabak und eine friedliche, gesellschaftliche Koexistenz von Rauchern und Nichtrauchern.

