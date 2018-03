Rauch: Mutloses SPÖ-Verhalten gegenüber Jungfamilien

Aufbruch am Wohnungsmarkt durch Gesamtpaket, SPÖ- Etikettenschwindel bringt keine einzige neue Wohnung – SPÖ-Zentrale konzeptlos wie eh und je

Wien, 4. April 2013 (ÖVP-PD) "Konzept- und mutlos wie eh und je agiert die SPÖ-Zentrale. Denn wenn die SPÖ es tatsächlich ernst meinen und wirklich neue Wohnungen schaffen wollen würde, könnte sie im rot regierten Wien beginnen. Dort gibt es den größten Nachholbedarf. Doch das Verhalten der SPÖ ist sozial ungerecht und schier brutal gegenüber auf der Straße stehenden Jungfamilien, die wirklich dringend Wohnraum bräuchten. Das ist das wahre Gesicht der SPÖ, ein klarer Etikettenschwindel", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Nach drei Wochen ist die SPÖ aus dem Tiefschlaf erwacht und hat sich doch noch durchgerungen, ein Programm zum Thema Wohnen vorzulegen. Dass dieses Programm gerade mal sieben Schlagworte

misst und gemütlich auf eine DinA4-Seite passt, die Hälfte der Punkte vom ÖVP-Programm abgeschrieben sind, spiegelt die Inhaltsleere der SPÖ gut wider. Dort, wo die SPÖ in Verantwortung ist, versagt sie mutlos", so Rauch. ****

Die ÖVP will einen Aufbruch am Wohnungsmarkt und ein Land der Eigentümer schaffen. Mit dem ÖVP-Gesamtkonzept können 50.000 neue Wohnungen geschaffen werden. Umso wichtiger ist es, dass die Regierungsmannschaft der SPÖ sich konstruktiv zeigt und die gemeinsamen Verhandlungen in der Regierung aufgenommen wurden. "Sollte die SPÖ-Zentrale sich doch noch dazu entschließen, auch einen konstruktiven Beitrag leisten zu wollen, wird dieser von ÖVP-Regierungsseite sicher gerne aufgenommen. Bis dahin wäre es besser, die österreichische Bevölkerung mit einer Politik der Nadelstiche, der Verbreitung von Unwahrheiten oder dem Aufblasen von nicht vorhandenen Inhalten zu verschonen."

