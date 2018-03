VP-Juraczka ad Volksbefragung: Bei ernsthaften Fragen wäre Beteiligung noch höher gewesen

Gigantischer Aufwand, blaues Auge für die SPÖ, Bauchfleck der Grünen

Wien (OTS) - "Zur Wiener Volksbefragung wurde schon vieles gesagt. Aber eines scheint mir besonders erwähnenswert: Nicht nur die Opposition, sondern auch alle Medien haben Kritik an der Fragestellung geübt", so ÖVP Wien-Stadtrat Manfred Juraczka heute anlässlich der Mitteilung des Ergebnisses im Gemeinderat.Stellvertretend für viele Kritiker zitierte Juraczka den "renommiertesten Verfassungsrechtler des Landes", der gesagt habe, dass die Volksbefragung "knapp am Missbrauch" vorbeigegangen ist.

Allerdings, so Juraczka weiter, sei die Beteiligung durchaus positiv zu bewerten: "Das zeigt die demokratiepolitische Reife und den Mitbestimmungswillen der Bevölkerung. Wenn man dazu noch ernsthafte Fragen gestellt hätte, dann wäre die Beteiligung noch viel größer gewesen. Das haben die Bezirksbefragungen in Währing und Hietzing gezeigt, die einige Wochen zuvor weit höhere Rücklaufquoten verzeichnen konnten."

Zu den Fragen merkte der Wiener ÖVP-Obmann an, dass es "ein Armutszeugnis für die Stadtregierung" sei, wenn zwei Drittel der Verkehrsstadträtin keine Kompetenzen in Verkehrsangelegenheiten zugestehen wollen.

Olympia wäre eine Chance gewesen, die Stadtregierung habe aber alles dazu getan, diese zu verjuxen: "Sie haben keine Zahlen über die Kosten der Bewerbung angegeben, sie haben sich keine Gedanken gemacht, wo das - für die Stadtentwicklung durchaus interessante -olympische Dorf stehen wird, sie haben nicht einmal eruiert, welche Spotstätten zu bauen sind", so Juraczka. Das Ergebnis sei, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung der Stadtregierung eine Olympia-Bewerbung schlicht nicht zutraue.

"Diese Volksbefragung war mit einem gigantischen Aufwand verbunden. Das Ergebnis bedeutet ein blaues Auge für die SPÖ und einen Bauchfleck für die grüne Verkehrsstadträtin. Es ist aber auch offensichtlich, dass es einen Hunger nach Mitbestimmung gibt, der mit dieser Art der Volksbefragung nicht hinreichend gestillt wurde", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at