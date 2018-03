Auer: Gratulation an neu gewählte Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann

Bäuerinnen spielen tragende Rolle in der Landwirtschaft - Wertschätzung steigern

Wien (OTS) - "Mit der Wahl von Andrea Schwarzmann setzt die Bäuerinnenorganisation ein starkes Signal für eigenverantwortliche und selbstständige Frauen am Bauernhof. Ich gratuliere der neuen Bundesbäuerin zu ihrer Wahl und freue mich auf eine ausgezeichnete, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bauernbund", beglückwünscht Bauernbund-Präsident Jakob Auer die Vorarlbergerin Andrea Schwarzmann, deren Wahl beim heutigen Bundesbäuerinnentag bekannt gegeben wurde. Schwarzmann löst die niederösterreichische Winzerin Anna Höllerer ab. "Parallel bedanke ich mich bei ihrer Vorgängerin Anna Höllerer für ihr Engagement in der Vertretung von Bäuerinnen-Interessen", so der Bauernbund-Präsident. In Höllerers Periode ab 2008 fallen etwa die steuerliche Anrechenbarkeit von Kinderbetreuungskosten für jedes Kind bis zum 10. Lebensjahr und die Erhöhung des Wochengeldes für Bäuerinnen.

Innovative Frauen sichern Wettbewerbsfähigkeit bäuerlicher Betriebe

"Frauen führen heute knapp 40% der Höfe. Gerade die Bäuerinnen sind bemüht, neue Einkommenschancen in der Direktvermarktung, mit Urlaub oder Schule am Bauernhof, Seminarangeboten oder Green Care-Projekten zu nutzen. Dank ihrer Herkunft aus dem Ländle wird Schwarzmann neben der Bäuerinnenvertretung für uns eine zuverlässige Ansprechpartnerin für die Interessen einer selbstbewussten, qualitätsorientierten Berglandwirtschaft sein", spricht Auer den Frauen in der Landwirtschaft weiters höchste Anerkennung und Wertschätzung für ihre tägliche Arbeit am Hof, für die Familie und das Gemeinwesen im ländlichen Raum aus.

"Bäuerinnen vereinen vielfältigste Aufgaben und sind die fähigsten Botschafterinnen, wenn es darum geht, Konsumenten von der Qualität und Güte bäuerlicher Lebensmittel zu überzeugen", verweist Auer auf die Initiative "Lebensmittel sind kostbar", die von den Bäuerinnen initiiert und erfolgreich getragen wird. "Dafür haben sie höchste Wertschätzung verdient", hält Bauernbund-Präsident Auer abschließend fest.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Mag. Andrea Salzburger

Tel.: +43 1 505 81 73 - 28, Mobil: +43 699 1810 1805

A.Salzburger @ bauernbund.at

www.bauernbund.at