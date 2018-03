Equal Pay Day - Mikl-Leitner: Schuld an der Gehaltsschere sind veraltete Kollektivverträge

Elternkarenzen als Vordienstzeiten anrechnen. Kindererziehungszeiten bei den Gehaltsvorrückungen berücksichtigen. Das wird die Gehaltsschere weiter schließen.

Wien (OTS) - "Es ist für mich unverständlich, dass bis heute Frauen mit Kindern bei den Gehältern diskriminiert werden. Schon zwei Jahre Karenz kosten einer Frau durchschnittlich 25.000 Euro an Lebensverdienst und verringern ihre Pension um mehr als 50 Euro im Monat. Diese Zahlen bestätigt die Meinung von 82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, die finden, dass Frauen beim Gehalt immer noch benachteiligt werden", so ÖAAB-Bundesobfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich des morgigen Equal Pay Days.

Mikl-Leitner sieht dringenden Handlungsbedarf: "Die veralteten Kollektivverträge müssen endlich an die Realität der Menschen angepasst werden. In Kollektivverträgen werden Zeiten des Präsenzdienstes und Zivildienstes für Gehaltsvorrückungen berücksichtigt, ein Karenzurlaub nach Mutterschutzgesetz nicht. Das ist eine Ungerechtigkeit gerade gegenüber Frauen. Um die Lohnschere zwischen Frauen und Männern zu schließen, brauchen wir zwei zentrale Maßnahmen. Erstens die Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten bei Gehaltsvorrückungen und zweitens die Anerkennung von Elternkarenzen als Vordienstzeiten - und zwar in allen Kollektivverträgen."

"In den vergangenen Jahren konnten wir in einigen Kollektivverträgen durch verbesserte Anrechnung von Karenzzeiten bereits wesentliche Schritte in Richtung mehr Einkommensgerechtigkeit setzen. Es ist jedoch nicht einzusehen, wieso es immer noch Branchen gibt, die Frauen durch Nichtanrechnung benachteiligen", so Mikl-Leitner abschließend.

