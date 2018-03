Wr. Gemeinderat- SP-Hufnagl: "Privatisierungen waren, sind und werden nie Gegenstand sozialdemokratischer Politik sein!"

Wien (OTS/SPW-K) - In der Debatte in der Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat wunderte sich SP-Gemeinderat Heinz Hufnagl sehr darüber, dass ausgerechnet die FPÖ der SPÖ einen Privatisierungswahn vorwerfe und deutete dies als "kollektive Amnesie" einer gebeutelten Partei. Der SP-Gemeinderat erinnerte daran, dass sich die Wienerinnen und Wiener erst vor weniger als einem Monat mit 87,2 Prozent bei der Volksbefragung ganz klar gegen die Privatisierung kommunaler Dienstleistungen ausgesprochen haben.

"Damit hat die Wiener Bevölkerung den seit Jahrzehnten beschrittenen Weg der Sozialdemokratie gut geheißen - nämlich die Daseinsvorsorge in kommunaler Hand zu belassen und die Verweigerung des Verkaufs jeglichen städtischen Besitzes", so SP-Hufnagl. Dieses klare Votum, das von Rot-Grün thematisiert und von der FPÖ nur kleingeredet und diskreditiert wurde, führe die heutige Aktuelle Stunde der FPÖ ad absurdum.

Der freiheitlichen Forderung nach mehr Kontrolle von ausgegliederten Unternehmen und Betrieben hielt der sozialdemokratische Gemeinderat entgegen, dass in der Stadtverfassung eindeutig festgehalten sei, dass der Gemeinderat zahlreiche Kontrollrechte bei Wiener Betrieben und Unternehmungen habe. So sei etwa in Paragraph 71-Unternehmungen die Zuerkennung und Aufhebung der Eigenschaft einer Unternehmung sowie die Festlegung wesentlicher Unternehmensziele festgehalten.

Abschließend hielt der SP-Gemeinderat fest, dass in Betrieben und Unternehmungen angesiedelte Aufgaben und Dienstleistungen ausschließlich den bürgernahen Services, effizienter Verwaltung und der Nutzung legaler fiskaler Möglichkeiten zum Vorteil der Wienerinnen und Wiener dienen würden. "Die mannigfachen Kontrollrechte der politischen Gremien werden dadurch in keinem Fall eingeschränkt. Und: Privatisierungen waren, sind und werden nie Gegenstand sozialdemokratischer Politik sein."

