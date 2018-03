Frau in der Wirtschaft: Ladies Lounge mit Sabrina Grillitsch, 10. April 2013, Justizcafé

Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW), lädt zur Ladies Lounge mit Stabswachtmeister und "Antarktis-Bezwingerin" Sabrina Grillitsch

Wien (OTS/PWKAVI) - Sabrina Grillitsch ist seit 13 Jahren beim Militär. Sie absolvierte die Unteroffiziersausbildung und - als erste Frau -den Jagdkommandogrundkurs. Ihre, wie sie sagt, bisher größte persönliche Herausforderung machte sie zugleich einem breiten Publikum in Österreich bekannt: die Teilnahme am "Wettlauf zum Südpol". Mit ihren Team-Kollegen Hermann Maier, Tom Walek und Alex Serdjukow stellte sie sich im Dezember 2010 den Herausforderungen eines wochenlangen, strapaziösen Marschs in eisiger Kälte zum südlichsten Punkt der Erde. In Anlehnung an den historischen Wettlauf zwischen Amundsen und Scott trat das rot-weiß-rote Team gegen eine deutsche Prominenten-Mannschaft an.

In einem persönlichen Gespräch mit der Gastgeberin Adelheid Fürntrath-Moretti wird Sabrina Grillitsch über ihre Erfahrungen auf dem 400 km langen Weg in die Antarktis ebenso berichten wie über ihre bisherigen Auslandseinsätze im Kosovo und auf dem Golan und ihren militärischen Alltag in einem von Männern dominierten Umfeld.

Wann: Mittwoch, 10.04.2013, 18:30

Wo: Jusitzcafé, Justizpalast, Schmerlingplatz 11, 1010 Wien

Achtung: Die TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt! Bitte melden Sie sich rasch per E-Mail unter fiw @ wko.at oder telefonisch unter 05 90 900 - 3017 an. Wir bieten während der Veranstaltung kostenlose Kinderbetreuung an. Bitte um Bekanntgabe, ob und wie viele Kinder Sie mitbringen werden.

