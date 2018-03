Wr. Gemeinderat - SP-Meidlinger: "Freiheitliche Märchenpolitik entlarven"

Votum der Wienerinnen und Wiener zum Schutz der Daseinsvorsorge vor Privatisierungen ernst nehmen

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Freiheitlichen sind bei den Privatisierungen in der Vergangenheit schon voll daneben gelegen und die Staatsanwaltschaft ermittelte deswegen schon in mehreren Fällen. Die FPÖ hätte auch in Wien überhaupt keine Scheu Privatisierungen voran zu treiben", betonte der Wiener SPÖ-Gemeinderat, Christian Meidlinger, anlässlich der Aktuellen Stunde im heutigen Gemeinderat (Thema: "SPÖ-Privatisierungswahn").

Es gelte hingegen die "Freiheitliche Märchenpolitik" gerade im Zusammenhang mit den Privatisierungen zu entlarven - so Meidlinger mit Verweis auf die Freiheitlichen Forderungen zur vollständigen Privatisierung des Flughafens und der Wien Energie. Meidlinger zitierte weiters eine Diskussionsveranstaltung mit der FPÖ-Mandatarin Barbara Kappel aus dem Jahr 2011, in welcher diese auf zahlreiche "Wunschkandidaten" für Privatisierungen auf Wien-Ebene verwiesen hatte.

"Die Ober-Privatisierer sitzen bei ihnen! Wir alle kennen die Auswirkungen von Privatisierungen und wissen wie es um die Jobs und die Arbeitsqualität danach bestellt ist. Sagen Sie den Wienerinnen und Wiener die Wahrheit!", forderte Meidlinger in Richtung der FPÖ. "Mit uns wird es das selbstverständlich so nicht geben. Wir nehmen das Ergebnis der Volksbefragung ernst. 87 Prozent der abgegebenen Stimmen haben sich für einen Schutz der Daseinsvorsorge vor Privatisierungen ausgesprochen", Meidlinger abschließend.

