Wiener Bauernbund: Franz Windisch als Präsident der Landwirtschaftskammer angelobt

Martin Flicker und Herbert Schilling zu Vizepräsidenten gewählt

Wien (OTS) - In der heutigen Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Wien wurde Abg. z. NR Franz Windisch, Obmann des Wiener Bauernbundes, einstimmig zum Präsidenten der Landwirtschaftskammer gewählt und von Landeshauptmann Michael Häupl in seiner Funktion angelobt. Zu seinen Stellvertretern wurden ebenfalls einstimmig LAbg. Martin Flicker für den Gartenbau und Herbert Schilling für den Weinbau gewählt.

Der Wiener Bauernbund ist mit 16 von 20 Mandaten nach wie vor die stärkste Fraktion in der Landwirtschaftskammer Wien. Das zeigt, dass er mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten das Vertrauen der Wiener Landwirte, Gärtner und Weinbauern genießt. "Gerade in unserer globalisierten Welt ist es notwendig, die Menschen mit heimischen, sicheren, regionalen Produkten zu versorgen. Wir werden weiterhin alles tun, um im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten für die Landwirtschaft zu arbeiten. Die Wiener Landwirtschaftskammer ist stets eine verlässliche Servicestelle für all ihre Mitglieder", betont Windisch abschließend.

