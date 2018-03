Christian Poglitsch wird neuer ÖVP-Bundesrat für das Land Kärnten

Angelobung morgen, Freitag

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In der morgigen Sitzung des Bundesrates wird für das Bundesland Kärnten ein neuer ÖVP-Bundesrat angelobt. Der bisherige Landtagsabgeordnete Christian Poglitsch aus Faak am See übernimmt auf Antrag des Kärntner Landtages das Mandat von Karl Petritz. Nachstehend ein kurzer Lebenslauf des neuen ÖVP-Bundesratsmandatars.

Christian Poglitsch wurde am 13. April 1969 geboren. Nach Absolvierung der Pflichtschulen erlernte er an der Handelsschule den Beruf des Bürokaufmannes. Als Touristiker betreibt Poglitsch am Faaker See einen Campingplatz mit angeschlossenem Restaurant.

2003 stieg Poglitsch als Gemeinderat in die Politik ein. Im März 2009 wurde er Abgeordneter im Kärntner Landtag, nun erfolgte der Ruf in die Länderkammer.

Christian Poglitsch ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at