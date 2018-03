EANS-News: RHI AG / RHI bestätigt Ergebnis 2012

Der RHI Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 4. April 2013

den Jahresabschluss 2012 der RHI AG festgestellt und den Konzernabschluss 2012

genehmigt. Die am 8. März 2013 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse des RHI Konzerns sind somit bestätigt. Ertragskennzahlen (in EUR Mio) 2012 2011 1) Delta Umsatzerlöse 1.835,7 1.758,6 4,4% EBITDA 229,4 204,1 12,4% EBITDA-Marge 12,5% 11,6% 0,9pp Operatives Ergebnis 2) 164,4 148,6 10,6% Operative Ergebnis-Marge 9,0% 8,4% 0,6pp EBIT 167,6 150,9 11,1% EBIT-Marge 9,1% 8,6% 0,5pp Finanzergebnis -21,3 -30,9 -31,1% Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 5,3 5,5 -3,6% Gewinn vor Ertragsteuern 151,6 125,5 20,8% Ertragsteuern -38,1 -4,7 710,6% Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 113,5 120,8 -6,0% Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,0 0,7 -100,0% Gewinn 113,5 121,5 -6,6% Ergebnis je Aktie in EUR (fortgeführte Geschäftsbereiche) 2,85 3,03 -6,0%

Bilanz- & Cashflowkennzahlen (in EUR Mio) 2012 2011 1) Delta Bilanzsumme 1.850,3 1.689,9 9,5% Eigenkapital 480,5 438,9 9,5% Eigenkapitalquote (in %) 26,0% 26,0% 0,0pp Finanzverbindlichkeiten netto 418,5 361,5 15,8% Gearing-Ratio (in %) 2) 87,1% 82,4% 4,7pp Finanzverbindlichkeiten netto / EBITDA 1,8 1,8 0,0 Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 161,1 124,4 29,5% Cashflow aus der Investitionstätigkeit -165,9 -105,5 57,3% Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 47,8 67,3 -29,0%

1) nach Umgliederungen (Erläuterungen siehe Bericht zum 3. Quartal 2012) 2) ohne langfristige Personalrückstellungen

Wie bereits angekündigt, wird der Vorstand der RHI AG der Hauptversammlung am 3. Mai 2013 eine Dividende in Höhe von EUR 0,75 pro Aktie vorschlagen.

Der Geschäftsbericht 2012 und der Jahresfinanzbericht 2012 stehen ab sofort auf der Homepage www.rhi-ag.com unter Investor Relations als Downloads zur Verfügung.

