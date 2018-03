Juraczka kritisiert fehlende Kontrolle bei ausgegliederten Bereichen

Maximale Transparenz ist sicher zu stellen

Wien (OTS) - "Privatisierungen sind nicht grundsätzlich schlecht, sondern können in manchen Bereichen durchaus Sinn machen", so ÖVP Wien-Obmann Stadtrat Manfred Juraczka heute in der aktuellen Stunde des Gemeinderates zum Thema.

Es sei aber unabhängig davon die Frage erlaubt, warum im Umfeld der Stadt derart viele Vereine gegründet würden, führte Juraczka aus:

"Ich glaube die Antwort ist recht einfach. Sie schalten damit Kontrollmechanismen aus!"

Ganz allgemein sei die Kontrolle bei den ausgegliederten Bereichen nicht ausreichend, verwies Juraczka auf Fälle, die in den letzten Monaten publik geworden sind:

- Risikoreiche Ostgeschäfte der Wien Energie

- Preisabsprachen und Schmiergeldzahlungen bei der Fernwärme

- Unsaubere Machenschaften rund um den Verkauf von Garagen in Ungarn durch die Stadtwerke Holding

- Veruntreuung bei den Wiener Linien

- Vergabeskandal bei Wiener Wohnen

Es entstehe der Eindruck, dass Wien zum Selbstbedienungsladen verkommt und die Ausgliederungen primär vorgenommen wurden, um bestimmte Bereiche der Kontrolle zu entziehen.

"Daher ist unsere Forderung klar: Ein umsichtiger Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln und maximale Transparenz in allen Bereichen", so Juraczka abschließend.

