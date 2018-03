Messe Graz präsentiert TRENDS OF BEAUTY und HAIR: zwei Fachmessen mit Star-Qualitäten!

Graz (OTS) - Mitte April steht Graz ganz im Zeichen der Kosmetik- und Friseurbranche! Im Rahmen der Kosmetikfachmesse TRENDS OF BEAUTY, am 13. und 14. April werden mehr als 240 Aussteller und Marken ihre Neuheiten und Trends zwei Tage lang in den Mittelpunkt des Interesses stellen! Am 14. und 15. April feiert die Friseurfachmesse HAIR Premiere und bringt neben mehr als 100 Ausstellern und Marken, internationale Laufstegtrends und James Cottriall nach Graz!

Der Zugang zu beiden Fachmessen ist nur für Fachbesucher!

TRENDS OF BEAUTY macht Graz zur Kosmetikhochburg

Am 13. und 14. April 2013 stehen mehr als 240 Aussteller und Marken im Mittelpunkt der Kosmetikfachmesse. Die TRENDS OF BEAUTY bietet den Fachbesuchern eine geballte Ladung an Fachwissen aus dem Gebiet der Naturkosmetik, dekorative Kosmetik, Wimpernverlängerungen und -verdichtungen, Fußpflege uvm. Die TRENDS OF BEAUTY Graz ist die beste Adresse für die passenden Studioausstattung sowie Aus- und Weiterbildung und führt das Fachpublikum in die Welt von Sugaring und Spray Tanning. Zusätzlich präsentieren zahlreiche Nageldesign und Make Up Anbieter die Must Haves der kommenden Saison. Ein attraktives Rahmenprogramm an beiden Messetagen mit Spitzenvorträgen von Experten auf der Beauty Bühne sowie die Nageldesign-Meisterschaft TRENDS OF NAILS und die Make Up und Wimpernmeisterschaft TRENDS OF COSMETICS.

HAIR: mehr als 100 Aussteller und Marken, internationale Frisurenshows und James Cottriall

Neben mehr als 100 Ausstellern und Marken aus der Friseur- und Salonbranche, einzigartigen Frisurenshows u.a. von Gieseke und Schwarzkopf Professionals, Workshops, dem begleitenden TOP HAIR Kongressprogramm, der TOP HAIR Schnittfabrik und dem steirischen Landeslehrlingswettbewerb jagt ein Highlight das nächste:

Die Essential Looks Roadshow 2013 von Schwarzkopf Professionals macht in Graz Station und hat nicht nur die neuesten Trends internationaler Fashion Weeks mit im Gepäck: JAMES COTTRIALL wird Songs aus seinem neuen Album "Love is Louder" performen und die Bühne rocken! Bei der London live 2013 Cut & Color Show powered by Gieseke präsentiert GEO High School mit der Kollektion Geometric 13 Trends aus der Modemetropole London. Ein Akteur, eine Bühne, ein Model - mehr braucht es für die TOP HAIR Schnittfabrik nicht: Hier geht es um das pure Haarschneiden, ohne Schnickschnack. Und die Besucher sind ganz nah dran am Geschehen. Beim TOP HAIR Kongress zeigen nationale und internationale Profis, worauf es im Salon noch ankommt. Top Workshops sowie der steirische Landeslehrlingswettbewerb komplettieren das Programm!

Info-Block TRENDS OF BEAUTY

Öffnungszeiten:

Samstag, 13. April 2013, 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 14. April 2013, 10 bis 16 Uhr

Ort: Messe Graz, Halle A Erdgeschoß

Eintritt:

Ticket Euro 12,-- / ermäßigt (Lehrling, in Ausbildung) Euro 8,-- Der Zugang zur TRENDS OF BEAUTY Graz ist nur für Fachbesucher

Mehr Infos unter: www.trendsofbeauty.at www.facebook.com/kosmetikfachmesse

Info-Block HAIR

Öffnungszeiten:

Sonntag, 14. April 2013, 10:00 bis 18:00 Uhr

Montag, 15. April 2013, 10:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Messe Graz, Halle A Obergeschoß

Eintritt:

Ticket Euro 12,-- / ermäßigt (Lehrling, in Ausbildung) Euro 8,-- Der Zugang zur HAIR ist nur für Fachbesucher

Mehr Infos unter: www.hair-messe.at www.facebook.com/friseurfachmesse

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Gross, BA

messe | graz

Marketing- und PR-Koordination

T: 0043 316 8088 213

M: 0043 664 8088 2213

sabine.gross @ mcg.at