Haimbuchner zu Wohnbauförderung: "Rückflüsse für Wohnbau zweckbinden!"

Länder benützen Darlehens-Rückflüsse zum Stopfen von Budgetlöchern, aber auch für Spekulationen

Linz (OTS) - Für den Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Wohnbau-Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner wollen sich die VP-Landeshauptleute Wallner und Pühringer in der aktuellen Diskussion um die Zweckwidmung der Wohnbaudarlehen ein Schlupfloch sichern. "Nicht nur die Wohnbauförderung soll in Zukunft zweckgebunden werden. Es geht auch um eine zukünftige Zweckwidmung der Rückflüsse aus den Darlehen für den Wohnbau. Genau diesen Punkt wollen die beiden VP-Landeshauptleute jedoch aussparen", zeigt Haimbuchner auf. ****

"Gibt es diese Zweckwidmung der Rückflüsse nicht, werden diese Gelder anderweitig verwendet. In Oberösterreich etwa zum Stopfen von Budgetlöchern, in Niederösterreich wurde damit spekuliert. Ich fordere daher klar: In der aktuellen Diskussion um leistbares Wohnen geht es auch darum, eine Zweckwidmung der Rückflüsse zu verankern", betont Haimbuchner. Nur so könne aus Sicht des FP-Wohnbau-Landesrates "der Kreislauf für das System der Wohnbauförderung aufrecht erhalten werden." Konkret will Haimbuchner, dass zurückbezahltes Geld wieder in neue Wohnbaudarlehen fließt. "Das wäre ein wertvoller Beitrag für leistbares Wohnen. Damit kann die Bauleistung langfristig gesichert werden. Auch der Arbeitsmarkt profitiert davon."

Haimbuchner nennt noch einen weiteren Bereich für Reformbedarf, die Kernleistungen des Wohnbaus. "Hier besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Ich trete dafür ein, dass die zweckgebundenen Mittel auch den tatsächlichen Kernleistungen zu Gute kommen. Überdimensionierte Fahrradabstellplätze, symbolische Energiewende-Projekte - wie etwa der verpflichtende Passivhaus-Standard. Auch Luxuswohnungen und dergleichen haben im geförderten Wohnbau nichts verloren", bekräftigte Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

