35. Wiener Gemeinderat (2)

Fragestunde

Wien (OTS) - GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebunden) wollte in der vierten Anfrage von Stadtrat Christian Oxonitsch wissen, ob privatisierte öffentliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Jugendarbeit, wieder an den Magistrat rückübertragen würden. Für Stadtrat Oxonitsch stehe die Erhaltung der Qualität in den verschiedenen Vereinen, die sich mit Jugendarbeit schon seit Jahrzehnten beschäftigten, im Vordergrund. Wichtige Partner bei der Jugendarbeit seien auch die Bezirke. So böten insgesamt 20 unterschiedliche Vereine seit zwei Jahrzehnten in allen Bezirken die Wiener Parkbetreuung an. Besonders erfolgreich sei auch die Entwicklung der Jugendzentren in Wien, ergänzte er. Das die Jugendarbeit von Vereinen im Auftrag der Stadt erledigt werde, sehe er nicht als Privatisierung.

GRin Mag. Karin Holdhaus fragte in der fünften Anfrage Stadträtin Ulli Sima, wie sie sicherstellen werde, dass Finanzgebarung und Auftragsvergaben im kürzlich gegründeten Verein "Freunde der Donauinsel" transparent dargestellt und objektiv geprüft würden. Sima antwortete, die Donauinsel sei durch die Gründung dieses Vereines nicht privatisiert worden, es sei auch der 750 Meter lange Bereich zwischen der Floridsdorfer Brücke und der Schnellbahnbrücke nicht verkauft worden. Zweck der Gründung dieses Vereines sei die reibungslose Abwicklung von Veranstaltungen in diesem Bereich. Vor allem gebe es dadurch eine wesentliche Verfahrensvereinfachung, wenn um die Durchführung von Veranstaltungen angesucht werde. Zudem würde die Subventionssumme vom Verein nicht einbehalten werden und überdies die Einnahmen für die Erhaltung der Infrastruktur auf der Donauinsel zweckgebunden verwendet, schloss sie.

Aktuelle Stunde: "Stopp dem SPÖ-Privatisierungswahn! - Wiener Gemeinderat soll wieder ausgegliederte Unternehmen, Betriebe und Fonds kontrollieren können!"

Die anschließende aktuelle Stunde wurde von der FPÖ eingebracht. GR Mag. Johann Gudenus (FPÖ) warf vor allem dem Wiener Bürgermeister vor, dass in seiner Amtszeit alles privatisiert worden sei was möglich gewesen wäre. Die FPÖ sei gegen diese Privatisierungen, denn Kontrolle sollte durch den Gemeinderat möglich sein. In seinen Augen sei das Wiener Wasser schon lange privatisiert. Er erinnerte an das Jahr 1998, wo man in der steirischen Gemeinde Wildalpen, den Ursprung der Zweiten Wiener Hochquellenleitung, seitens der Stadt Wien der Gemeinde Wildalpen die Wasserrechte übertrug. Diese sei somit auch berechtigt die Rechte an Dritte weiterzugeben.

GR Mag. Manfred Juraczka (ÖVP) führte aus, er habe immer wieder Verschleierungen von Kompetenzen und Kontrollmechanismen bemerkt. Er stelle sich auch die Frage, warum so viele Vereine für die Stadt Wien tätig seien und welchen Vorteil die Stadt dadurch habe. Jedenfalls glaube er, es werde danach getrachtet die Kontrolle durch den Gemeinderat auszuschalten. Vor allem in letzter Zeit habe es in ausgelagerten Organisationen der Stadt Meldungen über Unregelmäßigkeiten gegeben. (forts.) las/hul

