FOCUS MONEY kürt den "besten Mietwagenvermittler"

Köln (ots) - Aus einem Test von FOCUS MONEY (Ausgabe 15/2013 vom 3. April) ging billiger-mietwagen.de als "bester Mietwagenvermittler" hervor. Die Redaktion prüfte die Mietwagenpreise von jeweils drei Mietwagen-Brokern und -Portalen an zehn beliebten Urlaubszielen.

Getestet wurden die Preise der Broker AutoEurope, SunnyCars und Holiday Autos und der Portale Check24, Mietwagen-Check und billiger-mietwagen.de. Die Tester fragten Mietwagenangebote inklusive ausreichendem Versicherungsschutz an zehn Urlaubszielen für vier Fahrzeugklassen ab, jeweils für die Sommerferien und Mitte September. In 63 von insgesamt 80 Testfällen fand billiger-mietwagen.de das günstigste Angebot und erreichte somit Platz eins im Test. Den zweiten Platz belegt Check24 mit 58 niedrigsten Preisen, Platz drei mit jeweils 14 besten Angeboten teilen sich AutoEurope und Mietwagen-Check. Die Redaktion von FOCUS MONEY rät Lesern allerdings, neben dem Mietpreis auch die Kundenbewertungen über den jeweiligen Vermieter im Hinblick auf dessen Service und den Zustand des vermieteten Autos zu prüfen, um böse Überraschungen im Urlaub zu vermeiden.

Die Testergebnisse zeigen weiterhin, dass jene Mietwagen-Kunden günstiger verreisen, die nicht an die Schulferien gebunden sind. Als preiswerte Reisezeit erweist sich der September, wenn es an vielen Urlaubszielen noch warm ist, die Schule in den meisten Bundesländern aber wieder begonnen hat.

Über billiger-mietwagen.de: www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer sparen bis zu 50 Prozent und profitieren von der transparenten Darstellung der Angebote: Versicherungen und Zusatzleistungen sind auf einen Blick vergleichbar. Kunden können sich von Reisefachleuten über eine kostenlose Infoline beraten lassen. Bis 24 Stunden vor Anmietung ist die Stornierung des Mietwagens kostenfrei. 2013 kürte "FOCUS-MONEY" das Internetportal zum 4. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". "Guter Rat" lobte die Hinweise von billiger-mietwagen.de zu Angebotsdetails und Zusatzgebühren als "mustergültig" und erklärte die Seite zum "Testsieger". TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen 2013 zum 9. Mal in Folge mit dem "s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 140.000 Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen.

