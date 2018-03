MA 2012 bestätigt: Krone ist erneut Österreichs meistgelesene Tageszeitung

Wien (OTS) - Mit 2.687.000 Lesern und 37,4 % Reichweite ist die Kronen Zeitung auch 2012 die mit Abstand größte Tageszeitung des Landes. Das bestätigt die soeben veröffentlichte Media-Analyse (MA) 2012. Eindrucksvoll: Seit bereits 43 Jahren nimmt die Kronen Zeitung diese Spitzenposition am österreichischen Tageszeitungsmarkt ein. Ebenso beeindruckend: Die Krone erreicht mehr Leser als die nächsten vier Tageszeitungen zusammen. Zum Vergleich: Der zweit platzierte Titel "Heute" (gratis) kommt auf 13,9 %, die dritt platzierte "Kleine Zeitung" auf 11,2 % Reichweite.

"Wie kürzlich die ÖAK belegt auch die aktuelle MA die enorme Leistungsstärke der Medienmarke Krone. Mit der besten Reichweite, dem besten TLP und dem besten Produktportfolio ist die Kronen Zeitung das Leitmedium am Tageszeitungsmarkt und der ideale Werbepartner, wenn es darum geht, ganz Österreich schnell und kostengünstig abzudecken", kommentiert Mediaprint-Geschäftsführer

Mag. Gerhard Riedler die Ergebnisse der MA 2012.

Sonntag ist Krone-Tag: 3.213.000 Österreicher lesen sonntags die Kronen Zeitung. Das entspricht einer Reichweite von 44,8 % - ein Spitzenwert, der die Krone neuerlich zum größten österreichischen Printmedium am Sonntag macht.

Herausragende Zielgruppen-Qualität: In den einzelnen werberelevanten Zielgruppen ist die Kronen Zeitung ebenfalls eine Klasse für sich. Bei den Kaufkräftigen (Kaufkraftstufe 1,2,3) erzielt sie beispielsweise 37,8 %, bei Personen mit über Euro 2.250 Haushalts-Nettoeinkommen 37,7 % und bei den Haushaltsführenden 36,8 % Reichweite.

Größte Kauf-Tageszeitung in vier Bundesländern: Nicht nur national, sondern auch in den einzelnen Bundesländern zeichnet sich die Kronen Zeitung durch eine starke Leserschaft aus. In Wien mit 32,5 % Reichweite, in Niederösterreich mit 41,4 %, im Burgenland mit 53,3 % und in Oberösterreich mit 38,0 % ist die Krone wieder die leserstärkste Kauf-Tageszeitung.

Kronen Zeitung Reichweite in % Leser Österreich 37,4 2.687.000 Wien 32,5 477.000 Niederösterreich 41,4 569.000 Burgenland 53,3 132.000 Oberösterreich 38,0 453.000 Salzburg 36,4 164.000 Tirol (Nord) 41,1 231.000 Steiermark 39,6 415.000 Kärnten 44,2 231.000 (mit Osttirol)

Die vom Verein ARGE Media-Analysen in Auftrag gegebene MA liefert detaillierte Daten zur Mediennutzung in Österreich für die Werbeträger Print, Infoscreen und Internet. Die MA 2012 basiert auf 15.146 Interviews, die als CAPI/CASI-Befragung im gesamten Bundesgebiet durchgeführt werden.

Alle Daten gemäß Media-Analyse (MA) 2012, Schwankungsbreite:

national +/- 0,8 %, regional bis max. +/- 3,1 %.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gertraud Lankes Tel. 01/36000-3925

Email: gertraud.lankes @ mediaprint.at