FPÖ-Walter Rosenkranz: Lehrerbildung generell im Wissenschaftsministerium ansiedeln

Pädagogische Universitäten nach finnischem Vorbild wären sinnvoll

Wien (OTS) - Die auch nach im gestern in die Begutachtung gegangenen Gesetzesentwurf der "Lehrerbildung NEU" aufrecht bleibende Doppelzuständigkeit des Unterrichts- und Wissenschaftsministerium für die Lehrerausbildung kritisiert der FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz scharf: "Nach vier Jahren Verhandlungen ist das Ergebnis ein großkoalitionärer Eiertanz um den Machterhalt!" Die freiheitliche Forderung lautete von Beginn an, dass die Lehrerausbildung, sofern diese generell im tertiären Bildungsbereich stattfinden soll, im Wissenschaftsministerium angesiedelt sein muss. "Diese Doppelzuständigkeit von Wissenschafts- und Unterrichtsministerium bewahrheitet das alte Sprichwort 'Zu viele Köche verderben den Brei'", so Rosenkranz weiter.

Es werde ja auch nicht verlangt, dass das Medizinstudium im Gesundheitsressort und das Jusstudium im Justizressort angesiedelt werden: "Gerade die, die am lautesten nach dem Vorbild Finnland schreien, werden in diesem Punkt kleinlaut. Dort gibt es eigene pädagogische Universitäten. Das wäre auch in Österreich sinnvoll", schließt Rosenkranz.

