Musiol: Auch Kindergartenpersonal muss In LehrerInnen-Ausbildung hinein

Die Regierung negiert Kindergarten als Bildungseinrichtung

Wien (OTS) - "Wir alle wissen, dass die Bildung unserer Kinder nicht erst in der Volksschule beginnt. Die Zeit, die Kinder in Krippen und Kindergärten verbringen, ist wichtige Bildungszeit. Je jünger die Kinder sind, desto größer ist ihre Lernfähigkeit", sagt Daniela Musiol, Familiensprecherin der Grünen.

"Daher brauchen wir für die kleinsten Kinder in unserem Land das am besten ausgebildete Personal. Wer bildet braucht Bildung. Deshalb sollen auch unsere PädagogInnen in Krippen und Kindergärten das Recht auf die bestmögliche Ausbildung auf Hochschulniveau erhalten. Es ist ein grobes Versäumnis dieser Regierung, die LehrerInnenausbildung zu reformieren aber die ElementarpädagogInnen komplett draußen zu lassen. Es wurde die Chance verpasst den Beruf des/der KindergartenpädagogIn aufzuwerten und dadurch auch eine adäquate Bezahlung zu ermöglichen", meint Musiol.

"Qualität für Krippen und Kindergärten bedarf qualifizierter, fair entlohnter MitarbeiterInnen aber auch einheitlicher Standards für Einrichtungen. Die Fragen ab welchem Alter Kindern ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, wie viel die Betreuung kostet, nach welchem Betreuungsschlüssel betreut wird und welche Qualifikationen das Personal zu erfüllen hat, sind nicht bundeseinheitlich geregelt. Es ist daher höchste Zeit die Kindergärten in Bundeskompetenz zu führen und einheitliche Qualität für alle Kinder zu sichern. Es kann nicht sein, dass Kinder, Eltern und PädagogInnen je nach Bundesland andere Voraussetzungen vorfinden", sagt Musiol.

