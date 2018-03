ORF III mit Ben Becker in "Schlafes Bruder" und Oscar Wildes "Ein idealer Gatte"

Am 5. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Mit "Schlafes Bruder" ins ORF-III-Wochenende: Regisseur Joseph Vilsmaier erzählt am Freitag, dem 5. April 2013, um 20.15 Uhr in der Verfilmung von Robert Schneiders gleichnamigem Roman die kurze Lebensgeschichte eines Wunderkindes. Elias Alder (André Eisermann) wächst Anfang des 19. Jahrhunderts in einem isolierten vorarlbergischen Bergdorf zu einem grandiosen Orgelspieler heran und zerbricht schließlich an der unerfüllten Liebe zu Elsbeth (Dana Vávrová), die ihrem Bruder (Ben Becker) hörig und einem anderen Ehemann versprochen ist.

"Ein idealer Gatte" wird um 22.30 Uhr gesucht, wenn ORF III Kultur und Information Oscar Wildes Komödie über politische Intrigen und die Liebe in der Londoner High Society im Programm hat: Welch gehöriges Durcheinander dem Unterstaatssekretär Sir Robert Chiltern (Klaus Wildbolz) bevorsteht, wenn Mrs. Cheveley (Andrea Jonasson) versucht, ihn zu erpressen, um sich finanziell zu bereichern, verrät ein Blick ins TV-Theater am Küniglberg im Jahr 1984. Unter der Regie von Hans Jaray unterhalten u. a. Axel von Ambesser, Michael Heltau, Klaus Wildbolz und Senta Wengraf.

