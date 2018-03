In diesen Metropolen sind Hotelzimmer jetzt besonders günstig - das aktuelle hotel.info-Preisbarometer

Nürnberg (ots) - Vor allem in Kurzurlauben oder an Wochenenden sind Städtereisen sehr beliebt. In seinem aktuellen Hotelpreisbarometer hat der gebührenfreie Online-Hotelreservierungsservice hotel.info [ www.hotel.info ] die günstigsten Hauptstädte Europas ermittelt. Überraschend: Jede Metropole bietet im Durchschnitt preiswertere Übernachtungen als die fünf größten Städte Österreichs.

Wien und Linz etwas günstiger gegenüber Vorjahr

Moskau teuerste europäische Metropole

Südeuropas Hotellerie im Sog der Wirtschaftskrise

Ergebnisse des Hotelpreisbarometers für Österreich (Preise in Euro)*

Innsbruck war im 1. Quartal 2013 mit Abstand und 98,74 Euro je Nacht und Zimmer die teuerste Großstadt in Österreich. Gegenüber dem Vorjahresquartal mussten Hotelgäste dabei 2,84 % mehr auf den Tresen legen. In Wien konnten Zimmersuchende dagegen durchschnittlich 1,05 % sparen, die Übernachtungskosten lagen hier bei 87,74 Euro. Auch die Linzer Hotellerie schont 2013 bislang die Reisekassen. Hier waren 1,36 % weniger bzw. im Durchschnitt 81,00 Euro zu zahlen. Mit einem Anstieg der Übernachtungskosten in Höhe von 4,09 % auf 80,69 Euro mussten Hotelgäste in Salzburg dagegen deutlich tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresquartal.

Hotelpreisbarometer: Die günstigsten europäischen Hauptstädte (Preise in Euro)*

So günstig können Metropolen sein: Im Vergleich der europäischen Hauptstädte war es im litauischen Wilna mit durchschnittlich 51,35 Euro je Nacht und Zimmer besonders preiswert. Auch in den krisengeschüttelten südlichen Ländern verringerten sich die Übernachtungskosten teilweise deutlich. So sparten Hotelgäste in der spanischen Hauptstadt Madrid gegenüber dem Vorjahresquartal rund 10 %, im portugiesischen Lissabon 7,05 % und in der griechischen Hauptstadt über 5 %.

Die vollständige Meldung inklusive tabellarischer Auswertungen ist hier zu finden: http://www.hotel.info/Press/Article?item=1995

