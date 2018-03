FP-Gudenus: Häupl-SPÖ hat Wienerinnen und Wiener schlicht enteignet

Ausgelagert und privatisiert - über das Volksvermögen verfügen vielfach nicht mehr die Bürger, sondern rote Parteisoldaten

Wien (OTS/fpd) - Die Volksbefragung hat gezeigt, dass mehr als 87 Prozent der Wienerinnen und Wiener dagegen sind, kommunale Dienstleistungen zu privatisieren. "Das war eine klare Absage an die Politik der SPÖ und der Grünen, die bereits fast alle öffentlichen Dienstleistungen ausgelagert oder privatisiert und damit der Kontrolle durch die Eigentümer, die Bürger, und die von ihnen gewählten Vertreter, die Abgeordneten, entzogen haben", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Gudenus verweist auf die bewusste Täuschung der Bürger durch die SPÖ vor der Volksbefragung. "Im Gegensatz zu den Slogans auf den Plakaten schützt die SPÖ gar nichts. Im Gegenteil: Sogar die Rechte an unserem Wiener Wasser hat die Häupl-SPÖ im Jahr 1998 teilweise abgetreten -im Endeffekt an einen südaustralischen Poker-Spieler, was der Zocker-Mentalität der Sozialisten entspricht", berichtet Gudenus. Dieser Poker-Spieler will heuer mit dem nun ihm gehörenden Wasser 1,2 Millionen Euro Umsatz machen. Die Wienerinnen und Wiener erhalten dafür 3.500 Euro pro Jahr. Gudenus: "In Wahrheit hat die SPÖ unser Wasser nicht nur privatisiert, sondern sogar verschleudert. Und das ist nur ein Punkt in der langen Liste des Verrats der Wienerinnen und Wiener durch die SPÖ."

Abschließend stellt Gudenus in Richtung SPÖ fest: "Es ist hoch an der Zeit für politische Hygiene in Wien. Die Bürger sind nicht so blöd, wie Rote und Grüne offenbar glauben. Sie lassen sich nicht länger Sand in die Augen streuen. Die nächste Wahl wird zur großen Abrechnung!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798