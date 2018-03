Content Marketing: TESTROOM verstärkt sich mit Profi-Journalisten / Der Hamburger SEO-Dienstleister TESTROOM GmbH holt Tom Röhricht als Director Content Marketing und Marcus Müntefering als Textchef

Hamburg (ots) - Die Hamburger Reichweiten-Agentur TESTROOM GmbH verstärkt ihre Führungsmannschaft mit erfahrenen Journalisten. Seit Anfang April ist Oliver Tom Röhricht (53) als Director Content Marketing für die Organisation und Produktion von Premium-Inhalten für ausgewählte Kunden zuständig. Gemeinsam mit TESTROOM-Redaktionsleiter Andreas Brohme soll Röhricht die Redaktion weiter ausbauen und dafür sorgen, dass erstklassige Inhalte zur Optimierung von Kunden-Websites beitragen. Mit Marcus Müntefering (47) holt SEO-Spezialist TESTROOM einen weiteren Top-Journalisten als Textchef in die hauseigene Redaktion.

Die Agentur TESTROOM (http://www.testroom.de) ist eine der führenden SEO-Agenturen, macht Websites erfolgreich sichtbarer. Das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist dabei die Verbindung von technischen und journalistischen Dienstleistungen. Michael Dunker, geschäftsführender Gesellschafter der TESTROOM GmbH, erklärt: "Neben der suchmaschinenoptimierten Technik ist Content Marketing der Schlüssel zum Erfolg im Internet. Nur wer auf seiner Website relevante und nutzwertige Inhalte präsentiert, kann prominent in Google und Co. gefunden werden." Die TESTROOM-Profi-Journalisten konzipieren zielgruppenrelevante Inhalte und setzen diese auch SEO-optimiert um. Dunker: "Früher mussten werbetreibende Unternehmen teure Anzeigen in fachbezogenen Presse-Publikationen schalten. Heute kann jede Firma ihr eigener Verleger im Internet sein und interessante Inhalte veröffentlichen und so neue Kunden auf die eigene Webpräsenz ziehen."

Journalistische Inhalte für Unternehmen sind die Spezialität der Hamburger SEO-Agentur TESTROOM. Auch die neuen Mitarbeiter Oliver Tom Röhricht und Marcus Müntefering sind Presse-Profis, arbeiteten für diverse Marktführer von Axel Springer, Gruner + Jahr und Condé Nast.

Oliver Tom Röhricht studierte Literaturwissenschaften und Soziologie, absolvierte ein Volontariat auf der Axel Springer Journalistenschule. Nach Stationen bei BILD und BILD der FRAU arbeitete er in der Gründungs-Chefredaktion von Dresdner Morgenpost und Berliner Kurier. Anschließend wirkte er mehr als 15 Jahre als Nachrichtenchef der BILD am SONNTAG, wurde danach Stellvertreter des Chefredakteurs der Berliner Zeitung und Redaktionsleiter bei Gruner + Jahr Corporate Editors. Zuletzt arbeitete er als Leitender Redakteur beim Jahreszeitenverlag. Röhricht: "Ich freue mich darauf, mit einem kompetenten Team informative, unterhaltsame und spannende Inhalte auf hohem Niveau zu produzieren - und zwar für ein Medium, das seine besten Zeiten noch vor sich und nicht hinter sich hat."

Der neue TESTROOM-Textchef Marcus Müntefering bringt umfassende und langjährige Erfahrung in allen journalistischen Bereichen mit. Er war in den vergangenen fünfzehn Jahren bei Magazinen wie VANITY FAIR, COMPUTERBILD, TOMORROW und der Tageszeitung NEWS FRANKFURT tätig, arbeitete als Textchef, Ressortleiter und Redakteur. Darüber hinaus war er an diversen Zeitschriftenentwicklungen für Verlage wie Gruner + Jahr, Condé Nast und Axel Springer beteiligt und schreibt regelmäßig für SPIEGEL ONLINE. Müntefering war zuletzt für Gruner + Jahr tätig, wo er als Textchef das Magazin GALA betreute und als Redaktionsleiter das Lifestyle-Magazin GalaMEN konzipierte und betreute. Außerdem hatte er bei GALA die Verantwortung für den Bereich Kultur. Marcus Müntefering: "TESTROOM bietet durch die Vielzahl an unterschiedlichen Kunden eine gigantische Spielwiese für Journalisten. Wir bringen unsere Denk- und Schreibweise in die Bereiche Corporate Publishing und Content Marketing ein. Das hilft Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen allgemein verständlich und interessant präsentiert in der Zielgruppe zu verbreiten."

TESTROOM-Chef Michael Dunker: "Ich kenne keine SEO-Agentur, die mehr journalistische Erfahrung mitbringt als TESTROOM. Wir arbeiten dabei in den Größenordnungen von etablierten Verlagen, produzieren rund 5.000 SEO-optimierte Texte pro Monat. Davon profitieren über 180 Kunden, darunter DAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen, aber auch viele Startups und Agenturen. Ich freue mich daher sehr, dass wir unsere Content Marketing-Unit mit zwei Top-Journalisten weiter ausbauen."

