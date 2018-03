FPÖ-TV: FPÖ will Grinzing als Weltmarke schützen

Wiener Wasser bereits privatisiert - Medien jagen HC Strache

Wien (OTS) - Grinzing am Fuße des Wienerwalds ist nicht zuletzt wegen seiner unzähligen Heurigen und Weingärten weit über die Grenzen hinaus als Hort der Kultur und Tradition bekannt. Sogar China will sich eine Kopie dieser einzigartigen Heurigen-Idylle anfertigen lassen. Durch Bauwut und Spekulation droht jetzt allerdings die Zerstörung des weltbekannten Stadtteils auf römischem Siedlungsgebiet, wie FPÖ-TV in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Einzige Rettung, um den Verbauungsplänen zu entkommen, ist die Erlangung des Prädikats UNESCO-Weltkulturerbe. Während die SPÖ keine Schutzbedürftigkeit sieht, haben die Freiheitlichen gemeinsam mit der örtlichen Bürgerinitiative die Petition http://www.rettetgrinzing.at ins Leben gerufen, um das wohl schönste Dorf Wiens als Weltmarke schützen zu lassen.

Bei der Wiener Volksbefragung stemmte sich die SPÖ noch lautstark gegen die Privatisierung von Trinkwasser. Tatsächlich hat sie bereits vor Jahren einen Teil der Wasserrechte abgetreten. Im steirischen Wildalpen wird das kostbare Nass gewerblich in Flaschen abgefüllt und teuer verkauft - überwiegend ins Ausland. Wiens FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus erklärt im FPÖ-TV-Magazin die Hintergründe des roten Wasser-Deals.

In der medialen Dauerkampagne gegen die FPÖ fallen die letzten Schamgrenzen. Der "Kurier" und die Gratis-Zeitung "Österreich" haben zuletzt Fotos vom Wohnsitz der Lebensgefährtin HC Straches veröffentlicht und maßlos übertriebene Spekulationen über die Monatsmiete angestellt. FPÖ-TV hat sich umgesehen, wie die Chefs dieser Blätter residieren, verzichtet jedoch auf die Ausstrahlung des Beitrags. Denn das Niveau dieser Zeitungen ist nicht das Unsere...

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline

