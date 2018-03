VP-Kobald: Teilzeitbeschäftigung muss an Stellenwert gewinnen

Wien (OTS) - In der heutigen Gemeinderatssitzung wurde von der ÖVP-Fraktion eine Anfrage eingebracht, ob eine Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung insgesamt und speziell durch weibliche Bedienstete und Führungskräfte der Stadt Wien gewährleistet ist. "Besonders nach der Karenz ist es für Frauen wichtig, dass ihnen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz keine Steine in den Weg gelegt werden. Vor allem Führungskräfte sind von einer Diskriminierung bei der Rückkehr zum Arbeitsplatz betroffen", begrüßt die stellvertretende Landesleiterin der Wiener ÖVP Frauen, BV-Stv. Mag. Silke Kobald diese Initiative von GR Isabella Leeb.

Silke Kobald: "Besonders Frauen in Führungspositionen wünschen sich einen raschen Wiedereinstieg. Allerdings werden in diesem Bereich kaum Teilzeitmöglichkeiten angeboten. Hier muss sich die Arbeitswelt endlich an die geänderten Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Frauen müssen beim Wiedereinstieg nach der Karenz die Chance auf einen ihrer Ausbildung und Erfahrung adäquaten Job haben."

"Die Wiener ÖVP Frauen setzen sich dafür ein, dass Frauen ihrem Lebensumfeld und ihrer Ausbildung entsprechend beruflich und familiär eine freie Zeitentscheidung treffen können. Teilzeitbeschäftigung ist eine sinnvolle Gestaltungsmöglichkeit um Beruf und Familie zu vereinbaren und muss für die berufliche Laufbahn gleichermaßen anerkannt sein wie Vollzeitarbeit", so Kobald abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Tel.: (01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at