Lerchbammer: Aktion statt Stillstand!

AG-Wahlkampfauftakt und Präsentation von Florian Lerchbammer als Spitzenkandidat

Wien (OTS) - "Von 14. bis 16. Mai entscheiden alle Studenten darüber, wie die nächsten zwei Jahre der Studierendenpolitik aussehen werden. Wollen wir weiter das bestehende Chaos und die Misswirtschaft der Bundes-ÖH oder wollen wir Licht ins Dunkel bringen? Ich mache unseren Namen zum Programm: Dieses heißt Aktion statt Stillstand!", betont der Spitzenkandidat der AktionsGemeinschaft für die ÖH-Wahl 2013, Florian Lerchbammer, im Rahmen des heutigen Wahlkampfauftaktes. Der 21-jährige Bundesobmann der AktionsGemeinschaft unterstreicht die Wichtigkeit einer serviceorientierten ÖH-Arbeit: "Wie wir am Beispiel der WU, der Meduni Wien und der Uni Innsbruck sehen, sind wir 365 Tage im Jahr für die Studierenden im Einsatz - nicht erst kurz vor der Wahl. In puncto Service kann uns niemand etwas vormachen. Unsere Broschüren und Infomaterialien gehen weg wie die warmen Semmeln!", so der ehemalige Generalsekretär der AG an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Ein weiteres Thema der AG im Wahlkampf werden ausfinanzierte Studienplätze sein. Lerchbammer fordert ein verbindliches Betreuungsverhältnis für jede Studienrichtung, den Ausbau der Drittmittelfinanzierung und eine Einbindung der Hochschulen in das neue Transparenzgesetz. "Wir fordern eine Offenlegung der Professoren-Nebenbeschäftigungen und die Einhaltung der Lehrverpflichtungen. Sozusagen einen 100% Professor für Forschung und Lehre", so Lerchbammer. Weiters wird das Thema Prüfungsanerkennung genauer ins Visier genommen. "Manchmal ist es einfacher, sich Prüfungen von London nach Wien anrechnen zu lassen, als beispielsweise eine Rechtsprüfung über den Semmering", zeigt sich Lerchbammer verwundert. Die AG fordert eine erleichterte Anerkennung von Prüfungen innerhalb Österreichs durch die Festlegung von Mindeststandards. Hier sollen auch ein Ausbau der internationalen Austauschprogramme wie Erasmus und Joint Study inklusive Stipendien passieren.

"Es darf kein Schindluder mehr mit unseren ÖH-Beiträgen geben", betont Lerchbammer mit Blick auf das Café-Rosa-Debakel und weiter:

"Jetzt gilt es Maßnahmen gegen diesen Missbrauch zu ergreifen! Es muss daher festgeschrieben werden, dass sich die ÖH nur den Themen annimmt, die Studierende mehr treffen als andere Bevölkerungsschichten." Zur verbesserten Kontrolle fordert die AG eine gesetzliche Klarstellung, dass sich die ÖH ausschließlich studierendenrelevanten Themen annimmt: "Lassen wir uns nicht auf das nächste Abenteuer ein, lasst uns etwas für die Studierenden machen. Wir wollen Service anstatt Möchte-gern-Politik", betont Lerchbammer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Heinrich Lang, Pressesprecher

Mobil: 0664 415 75 19

Mail: heinrich.lang @ aktionsgemeinschaft.at

Homepage: aktionsgemeinschaft.at