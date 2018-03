NÖGKK: Einladung zum Symposium

"Schulgemeinschaft im Glück - Stark fürs Leben"

St. Pölten (OTS) - Der Schulalltag ist nicht immer einfach - sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch für das Lehrpersonal. Alarmierend sind vor allem jüngste Studien zur Gesundheit österreichischer Schülerinnen und Schüler: Bereits jeder sechste bis siebente Jugendliche leidet immer wieder an Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Gereiztheit; nur jede/jeder fünfte 17-Jährige fühlt sich richtig gesund.

Wie man Belastungen und schwierige Situationen im Schulalltag besser und vor allem gesünder bewältigt, ist Thema eines Symposiums der NÖ Gebietskrankenkasse am 16. Mai 2013 in St. Pölten. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Schulleiter/innen, Lehrpersonen und Eltern. Am Programm stehen Plenarvorträge und Workshops. Konkret behandelt wird die Vermittlung von Gesundheits- und Lebenskompetenzen, die Rolle der Bildung als Ressource der alltäglichen Lebensbewältigung, Glücks- und Resilienztraining, Achtsamkeit in der Schule und Soziales Lernen.

Anmeldung zu den einzelnen Workshops erforderlich unter Tel.:

050899-6205, Fax: 050899-6280 oder e-mail: schule @ noegkk.at. Anmeldeschluss: 30. April 2013. Alle Infos gibt es auch unter www.noegkk.at.

Symposium "Schulgemeinschaft im Glück - Stark fürs Leben mit

Gesundheits- und Lebenskompetenzen"



Workshop Teil 1 (13:30 bis 14:30 Uhr)

WS 1: Glückstraining - Sekundarstufe I - II

WS 2: Unterrichtsfach: Glück - Volksschulen

WS 3: Psychohygiene für Lehrer/innen

WS 4: Schwierige Gefühle im Schulalltag



Workshop Teil 2 (15:00 bis 16:00 Uhr)

WS 5: Soziales Lernen in der Sekundarstufe

WS 6: Achtsamkeit in der Schule

WS 7: Soziale Probleme der Schüler/innen - wie gehe ich als

Lehrer/in damit um

WS 8: Sozialkompetenz und Erlebnispädagogik



Datum: 16.5.2013, 08:30 - 16:30 Uhr



Ort:

Cityhotel Design & Classic

Völklplatz 1, 3100 St. Pölten



Url: http://www.cityhotel-dc.at/de/pages/hotel-st-poelten.aspx



