"Bewusst gesund" am 6. April im Zeichen der ORF-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit"

Im Rahmen der ORF-"Bewusst gesund"-Initiative "Mach dich fit - ich mach mit" widmet sich der ORF vom 6. bis 14. April 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung. Ricarda Reinisch präsentiert dazu in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 6. April 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gesunde Kinder - Bewegtes Lernen macht Spaß

Österreichs Kinder und Jugendliche bewegen sich viel zu wenig. Ihre Fitness hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. So sehr, dass manche Kinder nicht einmal mehr auf einem Bein hüpfen oder einen Purzelbaum schlagen können. Diese Bewegungsarmut führt über kurz oder lang in vielen Fällen zu problematischen gesundheitlichen Einschränkungen: etwa Haltungsschäden, Übergewicht, Diabetes usw. Experten fordern dringend neue Initiativen, um diese Entwicklung aufzuhalten. Wenn nichts passiert - so wird befürchtet -werden aus den jetzt schon kranken Kindern zukünftig auch kranke Erwachsene werden. Einige Schulen bemühen sich mittlerweile vermehrt, Bewegung und Sport in den gesamten Unterricht zu integrieren -darunter auch die Volksschule in der Wiener Erdbergstraße, die "Bewusst gesund" besucht hat. Hier gilt absolut nicht wie früher "Stillsitzen" als oberstes Gebot. Die Kinder dürfen - ja sollen -sich auch während des Unterrichts regelmäßig bewegen, aufstehen, herumgehen, Sitzräder und Stepper benützen, die im Klassenzimmer stehen. Gestaltung: Gerlinde Scheiber.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "Mach dich fit - ich mach mit"

Mit ein wenig mehr Bewegung bleibt man gesund oder kann mancher Erkrankung sogar "davonlaufen." Im Organismus bewirkt Aktivität eine Reihe von positiven Veränderungen. Nicht nur dass die Kalorien, die man zum Beispiel beim raschen Gehen verbraucht, erst gar nicht in Form von Fettpölsterchen auf Bauch und Hüften landen. Der träge Stoffwechsel kommt wieder in Schwung, die Muskeln wachsen und die gute Laune steigt. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn gibt Tipps für ein gesundes, bewegtes Leben.

Hoher Blutdruck - Eine rasche Diagnose ist lebensrettend

Rund zwei Millionen Menschen in Österreich leiden an einem zu hohen Blutdruck. Nur der Hälfte dieser Menschen ist ihre Erkrankung jedoch bekannt. Dabei ist Bluthochdruck Risikofaktor Nummer eins, einen Schlaganfall zu erleiden, und gilt weltweit als häufigste Todesursache; denn wenn das Blut ständig mit Überdruck durch die Arterien gepumpt wird, muss man damit rechnen, dass die Gefäße schneller als notwendig Schaden nehmen, verstopft werden oder platzen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschwäche, Sehbehinderung oder geistiger Verfall - all das sind Folgen von Bluthochdruck, die man allerdings verhindern kann. Besonders eine Veränderung des Lebensstils kann dazu maßgeblich beitragen. Deshalb ist eine regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks sehr wichtig. Gestaltung: Andi Leitner.

Grüner Tee - was er kann und wie er hilft

Grüner Tee - für Teeliebhaber immer wieder ein Genuss und für Gesundheitsbewusste mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der Ernährung. Dass Teetrinker prinzipiell einen angeblich gesünderen Lebensstil haben, wollen mittlerweile sogar zahlreiche Studien belegen. Das Angebot ist vielfältig, reicht von starkem Schwarztee bis hin zu Kräuter- und Früchtetee - aber ganz oben auf der Hitliste steht der grüne Tee. Ihm werden fast unglaubliche Kräfte zugeschrieben: So soll er vor Krankheiten schützen und selbst das Altern hinauszögern. "Bewusst gesund" hat sich bei Experten über die tatsächliche Wirkung des Grüntees informiert. Gestaltung: Christian Kugler.

