FPÖ-Mölzer: Volksabstimmung über ESM - Kanzler Faymann muss Farbe bekennen

Nachdem VfGH Beschwerde gegen ESM abgewiesen hat: Steht Faymann fast fünf Jahre nach "Krone"-Leserbrief auf der Seite des Volkes oder auf der Seite der Eurokraten?

Wien (OTS) - Nachdem der Verfassungsgerichtshof wenig überraschend die Klage der Kärntner Freiheitlichen gegen die Teilnahme Österreichs am Europäischen Stabilitätsmechanismus abgewiesen habe, gehe der Kampf gegen den ESM weiter, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Die Verfassungsrichter haben mit ihrer Entscheidung Österreich einen denkbar schlechten Dienst erweisen, zumal der ESM eine tickende Zeitbombe ist", hielt Mölzer fest.

Dabei wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass es mehr als fraglich sei, ob der österreichische Anteil am ESM auf Dauer bei 19,4 Milliarden Euro begrenzt bleibe. "Der ESM kann jederzeit geändert werden, und wenn Länder wie Italien oder vielleicht Frankreich vor der Pleite gerettet werden müssen, dann werden sich die Zahlungs- und Haftungsverpflichtungen der übrigen Mitglieder und damit auch jene Österreichs entsprechend erhöhen. Was das bedeutet, kann sich jeder ausmalen", warnte Mölzer.

Somit werde deutlich, welches Gefahrenpotential im sogenannten Europäischen Stabilitätsmechanismus stecke, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Der ESM schafft nicht nur eine Europäische Schuldenunion, sondern droht auch die erfolgreichen Volkswirtschaften wie die österreichische oder die deutsche in den Abgrund zu reißen. Dieser verhängnisvollen Entwicklung muss Einhalt geboten werden, das letzte Wort muss das Volk sprechen", betonte Mölzer.

Deshalb regte der freiheitliche Europaparlamentarier an, dass die FPÖ einen Antrag für die Abhaltung einer Volksabstimmung über den ESM stellt. "Und die SPÖ soll diesem Antrag zustimmen. Insbesondere Bundeskanzler Faymann, der vor fast fünf Jahren in einem Leserbrief an den Herausgeber der größten Tageszeitung des Landes Volksabstimmungen über künftige Vertragsänderungen angekündigt hat, wird Farbe bekennen müssen, ob er auf der Seite des Volkes oder auf der Seite der Hoch-Eurokratie steht", schloss Mölzer.

