Erstes Windrad mitten in Wien

Wien (OTS) - 4. April 2013: Mit der künstlerischen Gestaltung eines Windradflügels wurde heute der Kunst-Wettbewerb der IG Windkraft anlässlich des Tag des Windes 2013 gestartet. Dabei konnte man den Graffiti-Künstler Tim Stehle bei seiner Arbeit beobachten und zusehen wie das erste Kunstwerk seine Form annimmt. Bis 15. August können unter dem Motto "Mach Wind um Deine Kunst" Kunstwerke eingesendet werden. Die besten Kunstwerke gewinnen Preise im Gesamtwert von über 5.000 Euro und werden bei einer Vernissage im Herbst der Öffentlichkeit präsentiert.

Mitten in Wien, am Donaukanal, stand heute den ganzen Tag die Windenergie im Mittelpunkt des Interesses. "Da mir das Thema regenerative Energien sehr am Herzen liegt, freue ich mich, dass ich meinen Beitrag zu solch einem Projekt leisten darf", berichtet Tim Stehle, der junge Maler. Im Laufe des Tages wurde von ihm ein Flügel einer Windkraftanlage mit Graffiti versehen. "Dieses Kunstevent eröffnet den heurigen Kunst-Wettbewerb im Rahmen des Tag des Windes", erklärt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und führt weiter aus: "Mit dem Motto "Mach Wind um Deine Kunst" wollen wir Künstler und Künstlerinnen motivieren sich mit dem Thema Windenergie auseinanderzusetzen."

Kunst-Wettbewerb gestartet Der Kunstwettbewerb startet ab sofort und wird über den Sommer bis zum 15. August laufen. "Es freut mich, dass die oekostrom AG diesen tollen Wettbewerb aktiv unterstützen kann. Windenergie ist die zentrale Säule der Stromerzeugung in der Zukunft. Dass die 100 prozentige Versorgung mit erneuerbarem Strom kein Wunschtraum, sondern Realität ist, haben wir die vergangenen 14 Jahre erfolgreich bewiesen", teilt Horst Ebner, Vorstand der oekostrom AG, begeistert mit. Eine hochkarätige Jury wird die Kunstobjekte bewerten. "Wir erhoffen uns eine breite Palette von eingereichten Kunstobjekten. Egal ob Fotos, Comics, Plastiken, Aquarelle oder Installationen, alles was zum Thema "Mach Wind um Deine Kunst" passt, ist willkommen", erklärt Walter Hoffmann, Geschäftsführer von der Firma Eco-Vent, die den Windradflügel für die Graffiti-Aktion zur Verfügung gestellt hat. Die besten Kunstwerke werden in einer Vernissage Anfang Herbst präsentiert. Alle Informationen zum Kunst-Wettbewerb sind auf folgender Website zu finden: www.tagdeswindes.at/kunst

Die Jury ist mit Personen aus dem Windkraft- und dem Kunst-Bereich besetzt. "Wir unterstützen sehr gerne den Kunst-Wettbewerb der IG Windkraft. Windkraft ist eine saubere Stromerzeugungstechnologie. Wettbewerbe schaffen immer wieder Impulse, um sich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen - und Kunst ermöglicht neue Standpunkte auszuprobieren", beschreibt Berthild Zierl von der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler Österreichs den Grund für ihre Mitwirkung.

