Katharina Böhm ist ab 5. April in ORF 2 wieder "Die Chefin"

Start der zweiten Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie

Wien (OTS) - "Die Chefin" hat ab 5. April 2013 wieder das Sagen, wenn Katharina Böhm jeweils Freitag um 20.15 Uhr in ORF 2 in vier neuen Folgen der ORF/ZDF-Krimiserie auf Spurensuche geht. Als gewiefte und höchst unkonventionelle Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz begibt sich die Österreicherin auch in der zweiten Staffel wieder auf Verbrecherjagd. Und da kommt sie "Wahrheiten" (5. April) einen Schritt näher, nimmt eine "Familienbande" (12. April) genauer ins Visier, ermittelt im "Sperrbezirk" (19. April) und untersucht den "Fall Seitz" (26. April). Doch nicht nur ihr turbulentes Berufsleben hält die Ermittlerin der Münchner Mordkommission auf Trab, sondern auch eine streitbare Tochter und ein anstrengender Schwiegervater. Und dem nicht genug muss Lanz auch noch den Tod ihres Ehemanns aufklären, der als angeblicher Verbrecher erschossen wurde. An Katharina Böhms Seite sind u. a. Stefan Rudolf und Jürgen Tonkel als ihre Kollegen, Nicole Marischka als Pathologin, Stephan Kampwirth als Staatsanwalt, Olga von Luckwald als Böhms halbwüchsige Tochter und Hermann Beyer als anstrengender Schwiegervater zu sehen. In Gastrollen sind diesmal u. a. Bernhard Schir, Michael Roll und Tim Wilde zu sehen.

Mehr zum Inhalt der ersten Folge

"Wahrheiten" (Freitag, 5. April, 20.15 Uhr, ORF 2)

Nach einem Überfall, bei dem ihr Mann stirbt, scheint Diana Schirmer (Liane Forestieri) den Täter zweifelsfrei identifizieren zu können. Die Beweislage ist zwar dünn, ihre Zeugenaussage reicht aber für eine Festnahme aus. Doch dann ereignet sich nach haargenau dem gleichen Muster ein weiterer Mord, und Kommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) beginnt stutzig zu werden. Zugleich muss sich die toughe Chefinspektorin auch Sorgen um ihre eigene Glaubwürdigkeit machen. Dominik Schneider (Bernhard Schir), ein smarter polizeiinterner Ermittler, soll den Tod des Mehrfachmörders Christian Farron untersuchen, den Lanz aus Notwehr erschossen haben will.

"Die Chefin" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at