Neu gestaltete WIFO-Website www.wifo.ac.at online

Wien (OTS/WIFO) - Das WIFO hat seinen Web-Auftritt www.wifo.ac.at völlig neu gestaltet, um zeitgemäße Web-Technologien und Standards für die Vermittlung seiner Informationen und Analysen zu Konjunktur und Wirtschaftspolitik zu nutzen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen eine verbesserte Benutzerführung, eine mobile Version, ein überarbeiteter Online-Shop, die Bereitstellung von interaktiven Graphiken und RSS-Feeds zur Verarbeitung neuester Informationen in News-Readern.

Annähernd 7.000 Dokumente, darunter alle Beiträge der WIFO-Monatsberichte seit der Gründung des WIFO im Jahr 1927, sind in übersichtlicher Form und mit detaillierten Suchfunktionen abrufbar. Dem Gemeinwohlauftrag des WIFO entsprechend sind die allermeisten Publikationen der Öffentlichkeit frei zugänglich, kostenpflichtige Publikationen sind über den neuen Online-Shop erhältlich. Mitglieder des WIFO sowie Abonnentinnen und Abonnenten haben, durch ein Rechtemanagement abgesichert, einen privilegierten Zugang.

Die Website baut auf einer neuen Infrastruktur auf, die das WIFO in Zukunft auch mit seinen weiteren Online-Angeboten wie dem WIFO-Konjunkturportal nutzen wird. Das Content Management System bietet eine durchgehend zweisprachige Oberfläche (deutsch, englisch) und erlaubt, zeitgemäße Formen der Verbreitung von Forschungsergebnissen wie Podcasts und Online-Videos zu integrieren. Ein wichtiges Ziel der Neugestaltung war der möglichst barrierefreie Zugang für Personen mit körperlichen Einschränkungen. Die standardkonforme Bereitstellung der Metadaten von Publikationen erleichtert die automatische Verarbeitung durch Anwendungen zur Literaturverwaltung.

Die neue Website wurde unter der Projektleitung der Redaktion des WIFO von checkpointmedia, einem der erfolgreichsten Vertreter der Creative Industries in Wien konzipiert. Die technische Umsetzung erfolgte durch checkpointmedia unter Beteiligung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Rechenzentrums WSR, welches ein zentraler nationaler und internationaler Wirtschaftsdatenprovider und auch Website-Host des WIFO ist. Das verwendete Content Managment System integriert die Oracle-Publikationsdatenbank des WIFO ebenso wie die Datenbank zur Verwaltung von Userdaten und -berechtigungen. In die Web-Darstellung integriert sind auch die direkt aus der volkswirtschaftlichen Datenbank abgefragten WIFO-Wirtschaftsdaten. Diese Integration bestehender Systeme ermöglicht einen reibungslosen Workflow von der Produktion der Informationen und Publikationen bis zur Bereitstellung für die Öffentlichkeit. Damit stehen die Forschungsergebnisse des WIFO rascher, zuverlässiger und in ansprechenderer Weise einer breiteren Öffentlichkeit in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

