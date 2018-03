RfW-BO Amann: Zweckbindung der Wohnbauförderung und Senkung der Mehrwertsteuer für den privaten Wohnbau auf zehn Prozent umsetzen!

Wien (OTS) - "Die Zweckbindung der Wohnbauförderung muss noch vor den Wahlen "auf Schiene" sein - sonst bleibt es wieder nur bei leeren Versprechungen", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Zusätzlich fordert Amann für den privaten Wohnbau eine Senkung der Mehrwertsteuer auf zehn Prozent.

Wohnbau und Wohnhaussanierung seien Konjunkturmotoren, die in den letzten Jahren durch die Abschaffung der Zweckbindung der Wohnbauförderung ins Stottern geraten seien. Laut einer Studie seien die Förderungsausgaben der Länder 2011 gegenüber 2010 um zehn Prozent auf 2,66 Milliarden Euro und die Förderungszusicherungen von 34.000 im Jahr 2009 auf 25.300 im Jahr 2011 gesunken - das ergebe ein Minus von rund 25 Prozent, das vor allem die Eigenheimförderung betroffen habe. "In Kombination mit einer Halbierung der Mehrwertsteuer für den privaten Wohnbau - Vorbild ist hier Luxemburg - wäre die Zweckbindung der Wohnbauförderung ein entscheidender Impuls auch für die Baubranche. Immerhin geht es um über 30.000 Unternehmen und rund 250.000 Arbeitsplätze", so Amann. Die Halbierung der Mehrwertsteuer wäre auch ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

"Diese Maßnahmen bedeuten nicht nur mehr leistbaren Wohnraum und Umsatzzuwächse für die Wirtschaft, sondern auch mehr Jobs. Es stünde daher ganz besonders den Herren Gewerkschaftern und Arbeiterkämmerern - allen voran dem Herrn Präsidenten - wirklich gut zu Gesicht, sich für die Umsetzung bei der Regierung einzusetzen. Dass die Ankurbelung des Wohnbaus auch Mehreinnahmen für Finanz und Sozialversicherung und somit eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten bringt, der "Return on Investment" also mehr als lohnend ist, muss auch die Regierung wissen", so Amann.

