AVISO Foto- und Medientermin 5.4.: Radrettung der Grünen Wien startet in die neue Saison

Wien (OTS) - Thema: Die Radrettung der Grünen Wien startet wieder in die neue Saison: In Zusammenarbeit mit Wiener Radwerkstätten touren die Grünen durch die Stadt und bieten kostenloses Radservice an.

Fotomöglichkeit: Mobile Radwerkstatt

Mit

Christoph Chorherr, Gemeinderat der Grünen Wien

Datum: Morgen, Freitag, 5. April 2013, 10:30 Uhr

Ort: Im Rathauspark, direkt vis a vis vom Burgtheater, auf der Höhe der Garagenausfahrt, bei der Popper Lynkeus-Statue.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at