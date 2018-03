KPMG Climate Change & Sustainability: Verena Proksch

Seit März 2013 ist Verena Proksch (43) in leitender Position im Beratungsbereich Climate Change & Sustainability beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG tätig.

Linz (OTS) - Ihre Schwerpunkte sind die Konzeptionierung und Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten, die Entwicklung eines in die Unternehmensstrategie eingebetteten Corporate-Sustainability-Ansatzes, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in Compliance Management Systemen (CMS) sowie die Analyse und Bewertung der rechtlichen Anforderungen im Umwelt-und Sozialbereich.

Verena Proksch verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im CSR- und Nachhaltigkeitsbereich. Zuletzt war die ausgebildete Juristin in der Casinos Austria Gruppe Leiterin der Abteilung CSR.

