AK Studie: Mehr als 2 Milliarden Euro für Aktionäre

ATX-Konzerne erhöhen Ausschüttungsvolumen um rund drei Prozent

Wien (OTS) - Nach einem Rückgang im Vorjahr greifen die Unternehmen, die im österreichischen Eliteindex ATX notieren, für ihre Aktionäre wieder tiefer in die Kasse: Mehr als zwei Milliarden Euro an Dividenden werden im Laufe des Jahres ausgeschüttet. Ausschüttungsquoten von 40 Prozent und mehr sind keine Seltenheit -und das, obwohl Österreichs Wirtschaft erst langsam wieder auf einen flachen Wachstumspfad zurückkehrt. "Ich glaube nicht, dass es an der Zeit ist, das Füllhorn über die Aktionäre auszuschütten. Angesichts der mehr als verhaltenen Erholung der österreichischen Wirtschaft wäre es kaufmännisch klüger, die erzielten Gewinne im Unternehmen zu halten und zu reinvestieren", sagt AK Präsident Rudi Kaske. Denn es gelte vor allem Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern.

Die Zahlen sprechen für sich: Nachdem die im ATX gelisteten Unternehmen im Vorjahr "nur" 1,9 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben, wird heuer nach vorläufigen Berechnungen der AK die 2-Milliarden-Euro-Grenze erneut übersprungen. Konkret werden sich die Dividendenzahlungen laut Prognosen (für die Unternehmen Immofinanz, Voestalpine und Zumtobel mussten aufgrund schiefer Geschäftsjahre Analystenschätzungen bzw. Unternehmensangaben herangezogen werden) von 1,95 auf 2,01 Milliarden Euro erhöhen. Das entspricht einem Zuwachs von knapp drei Prozent.

Genauer betrachtet steigern elf der insgesamt 20 ATX-Konzerne ihre Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2012 zum Teil sehr kräftig. An der Spitze der Ausschüttungskaiser thront wie in den Jahren zuvor der Mineralölkonzern OMV mit einem Ausschüttungsvolumen von rund 393 Millionen Euro (plus 9,4 Prozent zum Vorjahr). Konkret wird die Dividende je Aktie von 1,1 auf 1,2 Euro angehoben.

Unter den Top 5 finden sich aber auch alle im ATX gelisteten Finanzunternehmen - und das trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen wie etwa das niedrige Zinsniveau und das Erfordernis eines höheren Eigenkapitals. So zahlt etwa die Raiffeisen Bank In-ternational ihren Anteilseignern 1,17 Euro je Papier (plus 11,4 Prozent) und erhöht dadurch ihre Ausschüttungssumme auf rund 228 Millionen Euro. Und die Erste Group feiert ein für ihre Aktionäre einträgliches Comeback: Nachdem im Vorjahr die Dividende ausgefallen war, werden heuer wieder 40 Cent je Anteilsschein auf den Depots der Aktionäre landen. Damit verteilt die Erste mit insgesamt rund 158 Millionen Euro fast die Hälfte (46,1 Prozent) des zu verteilenden Gewinns (nach Abzug der Dividende aus Partizipationskapital).

Damit ist die Bank punkto Ausschüttungsquote aber noch lange nicht der Top-Zahler. Denn bei der Österreichischen Post, praktisch seit Jahren DAS Dividendenpapier an der heimischen Börse, fließt der Gewinn fast zur Gänze an die Anteilseigner. Um ein hohes Ausschüttungsniveau zu gewährleisten und Sonderdividenden bedienen zu können, wurden in den ersten Jahren an der Börse (das IPO fand im Mai 2006 statt) sogar eiserne Reserven (Kapitalrücklagen) aufgelöst. Durch diese Praxis wurden in Summe bisher mehr als 850 Millionen Euro ausgeschüttet.

Dass eine derartige Dividendenpolitik an die Substanz gehen kann, zeigt das Beispiel Telekom Austria: Selbst in verlustreichen Jahren wurden die Aktionäre bedient, bis endlich die Reißleine gezogen wurde. Im Vorjahr wurde die Dividende mit 0,38 Euro je Aktie auf die Hälfte reduziert, heuer werden nur noch 0,05 Euro ausbezahlt. Schließlich betrug die Eigenkapitalquote des Telekomkonzerns zum Bilanzstichtag 31.12.2012 nicht einmal mehr zwölf Prozent.

Umso bedenklicher ist es aus kaufmännischer Sicht, dass der Ziegelkonzern Wienerberger trotz roter Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Dividende zahlt (geplant sind wie im Vorjahr 0,12 Euro je Aktie).

Dabei ist eine solide wirtschaftliche Lage, die eine derartige Ausschüttungspolitik rechtfertigen würde, noch nicht gegeben. Das Wifo erwartet in seiner jüngsten Prognose für 2013 ein reales Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent. Allerdings: Während die binnenwirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Aufschwung intakt seien, gebe es erhebliche Risiken im außenwirtschaftlichen Umfeld. So präge vor allem die Unsicherheit über den künftigen politischen Kurs ein einigen südlichen und östlichen Nachbarländern die Perspektiven für die Exportwirtschaft. Das Wifo spricht daher von einer "Erholung mit anhaltender Unsicherheit".

"Auch angesichts dieser Prognose müssen die Gewinne verstärkt im Unternehmen bleiben und reinvestiert werden. In Zeiten wie diesen gilt es Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern und nicht Aktionäre zu belohnen", fordert AK Präsident Rudi Kaske die österreichischen Börsefirmen zu nachhaltigerem Wirtschaften auf.

