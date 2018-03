Sasol Olefins & Surfactants verkauft seine Sasol-Gulf-Anteile an Anichem

Johannesburg (ots/PRNewswire) - Sasol Olefins & Surfactants (Sasol O&S), ein Tochterunternehmen des internationalen Energie- und Chemiekonzerns Sasol Ltd., hat heute bekannt gegeben, dass es sein gesamtes Aktienkapital an der Gesellschaft G.D. Portbury Ltd. (Sasol Gulf) an Anichem FZC in Dubai (VAE) verkauft hat. Dieses Geschäft wurde am 31. März 2013 rechtswirksam.

Sasol Gulf, eine Tochtergesellschaft von Sasol Italien, die zur Sasol O&S gehört, produziert in ihrem Werk in Dubai jährlich 15.000 Tonnen von linearem Alkylbenzolsulfonat (LAS). Das Produkt wird als primärer Reinigungswirkstoff in vielen Waschmitteln und Reinigungsmitteln verwendet und auf dem regionalen Markt verkauft.

Der Verkauf ermöglicht es Sasol O&S, sich verstärkt auf seine Strategie zu konzentrieren, so das Unternehmen. Anichem FZC, Mitglied des Konzerns Al Nahda International, erklärte sich einverstanden, das bestehende Werk Sasol Gulf weiterzuführen und die Mitarbeiter zu behalten.

Über Sasol:

Bei allem, was wir tun, streben wir nach exzellenten Ergebnissen. Sasol ist ein international integriertes Energie- und Chemie-Unternehmen, das die Talente und die Erfahrung von mehr als 34.000 Mitarbeitern in 38 Ländern nutzt. Wir entwickeln und kommerzialisieren Technologien und bauen und betreiben Werke von Weltrang, die eine Reihe von Produktlinien herstellen, darunter flüssige Brennstoffe, Chemikalien und Strom.

Während wir weiterhin unsere Heimatbasis in Südafrika unterstützen, expandiert Sasol international auf der Grundlage von einzigartigen Wertversprechen, die unsere vielfältigen Unternehmen in eine integrierte, durch erstklassige Funktionen unterstützte Wertschöpfungskette einbinden.

Erstellt von:

