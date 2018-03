35. Wiener Gemeinderat (1)

Fragestunde

Wien (OTS) - Der 35. Wiener Gemeinderat startete um 9.00 Uhr mit der Fragestunde.

Die erste Anfrage stammte von GR David Ellensohn (Grüne), richtete sich an Jugendstadtrat Christian Oxonitsch (SPÖ) und hatte die "Kinderaktivcard" zum Inhalt. Oxonitsch erklärte, dass es sich um Freizeitangebote für Kinder bis 13 Jahren handle. Damit werde die Kinderaktiv-Schiene ausgebaut. Das Programm sei eine Ergänzung zum wienXtra-Ferienspiel und biete Angebote aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Natur und Kreativität. Dabei werde vor allem auf Qualität und Leistbarkeit geachtet. Das Programm umfasse zirka 80 verschiedene Aktivitäten mit etwa 180 Terminen und sei großteils kostenlos.

Die zweite Anfrage stammte von GRin Mag. Dr. Barbara Kappel (FPÖ), richtete sich an Vizebürgermeisterin Renate Brauner und beschäftigte sich mit der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wien für internationale Konzerne. Brauner hielt fest, dass viele Unternehmen Wien als "Tor zum Osten" genutzt hätten. Diese Funktion sei oft nicht mehr notwendig und Konzerne würden sich umstrukturieren. Die Rolle Wiens hätte sich verändert. Die Bundeshauptstadt sei nun eine "Drehscheibe im Herzen Europas". In diese Richtung müsse man jetzt weiter arbeiten. Dabei würden sich auch neue Zielgruppen und Märkte ergeben. Als Beispiele nannte sie unter anderem China und Indien. Zahlreiche Unternehmen würden sich in Wien ansiedeln. Auch würden die Wirtschaftsförderungen der Stadt nicht gekürzt, bekräftigte die Wirtschaftsstadträtin.

Die dritte Anfrage, die sich mit den Ergebnissen der ExpertInnenkommission zum Otto-Wagner-Spital beschäftigte, richtete GR Mag. Jürgen Wutzlhofer (SPÖ) an Vizebürgermeisterin Mag. Maria Vassilakou (Grüne). Sie hielt fest, dass es sich um ein historisch bedeutendes Areal handle. Viele WienerInnen hätten befürchtet, dass es zu einer Bebauung des gesamten Grundes komme. Ein Mediationsverfahren, das nun erfolgreich abgeschlossen wurde, sei eingerichtet worden. In die ExpertInnengruppe seien auch BürgerInnenvertreterInnen mit eingebunden gewesen. Die Empfehlungen dieser Gruppe seien umfangreich. Unter anderem seien klare Grundlagen geschaffen worden, wo nicht gebaut, oder wo eine "kluge" Verbauung sinnvoll sei, erklärte Vassilakou. Ob eine Anerkennung des Areals als "Weltkulturerbe" anzustreben sei, wäre für sie noch nicht abzusehen, da es gelte ein Für und Wider abzuwägen. (forts.) hul/cwk

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081