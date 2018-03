Wohnen - Darabos begrüßt Einlenken zweier ÖVP-Landeshauptleute beim Thema Zweckwidmung

SPÖ will raschen Regierungsbeschluss zu Wohnbauförderung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos begrüßt das Einlenken zweier ÖVP-Landeshauptleute in Sachen Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung. Markus Wallner und Josef Pühringer haben am Donnerstag im "Morgenjournal" Zustimmung zur SPÖ-Forderung signalisiert. "Für Spindelegger ist das jetzt die Nagelprobe. Zwei Länder zeigen sich verhandlungsbereit. Es bleibt die Frage, was etwa der Landeshauptmann von Niederösterreich dazu sagt und ob sich Spindelegger von einem Teil der eigenen Landeshauptleute ausbremsen lässt. Die SPÖ hat hier eine klare und geschlossene Position: Alle fünf Landeshauptleute stehen hinter unserem 7-Punkte-Programm und damit der sofortigen Wiedereinführung der Zweckwidmung", macht Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressedienst am Donnerstag klar. ****

Der Druck der SPÖ und die klare Haltung der SPÖ-Landeshauptleute habe offenbar Wirkung gezeigt und die ÖVP versuche nun nachzuziehen. "Das ist begrüßenswert, wir müssen aber jetzt rasch mit Verhandlungen beginnen. Wenn es der ÖVP ernst ist, dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Diesen Punkt können wir schon bald im Parlament beschließen. Damit können wir bis zu 10.000 neue Wohnungen im Jahr schaffen", führt Darabos aus. Die Schaffung neuen Wohnraums würde auch ein Senken des Mietzinsniveaus insgesamt bewirken und sich damit auch auf schon bestehende Wohnungen auswirken.

Die Zweckwidmung ist eine der Forderungen des 7-Punkte-Programms der SPÖ für leistbares Wohnen, das SPÖ-Chef, Bundeskanzler Werner Faymann gemeinsam mit den fünf SPÖ-Landeshauptleuten präsentiert hat. Die sieben Vorhaben: Wohnbauoffensive durch geförderten Wohnbau; zügige Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderungsmittel und der Rückflüsse aus Wohnbauförderungsdarlehen; neue Widmungskategorie "sozialer Wohnbau"; soziale Durchmischung im Gemeindebau und im gesamten Sektor des gemeinnützigen Wohnbaus erhalten; Begrenzung der Zuschläge beim Richtwertmietzins; Einschränkung von Befristungsmöglichkeiten; Maklergebühren sollen vom Vermieter bezahlt werden. (Schluss) sn/ah

