ARBÖ auf ARGUS Bike Festival

ARBÖ radelt dem Winter davon und stellt brandneues Angebot für Radlerinnen und Radler vor

Wien (OTS) - Kommendes Wochenende, am 6. und 7. April, findet am Rathausplatz in Wien das ARGUS Bike Festival statt - der ARBÖ ist natürlich auch mit von der Radpartie. Der ARBÖ-Stand lädt mit frühlingshaftem Flair zum Verweilen ein. Für alle, die dem Winter trotzen, gibt es am Stand ein Gratis-Goodie fürs Rad und das ARBÖ-Radpaket um den Aktionspreis von 15 statt 17 Euro! "Wer gut abgesichert in die Bike-Saison starten will, sollte sich unbedingt das ARBÖ-Radpaket holen", empfiehlt die ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich. "Es beinhaltet: Rad-Pannenservice, Rad-Check, Rad-Pickerl gegen Diebstahl, E-Bike-Ladestation in allen ARBÖ-Prüfzentren, 3 Mio. Euro Haftpflichtversicherung sowie Sport eybl-Gutschein und Rabatt", so Miletich.

Am Sonntag radelt der ARBÖ dem Winter dann endgültig davon. Bei der großen RADpaRADe rund um den Ring tritt auch eine große ARBÖ-Delegation in die Pedale. Als Showprogramm werden die Dirtrider von "Vienna Air King" dem Publikum wieder richtig einheizen. Des Weiteren zu bestaunen: Hocheinradshow, Crazy Bikes, E-Bikes testen, Fahrrad Flohmarkt, Fahrradkinderwelt und vieles mehr!

Mit dem erweiterten Angebot für Radler kehrt der ARBÖ an seine Wurzeln zurück. Schließlich wurde er 1899 aus dem Wunsch der Arbeiter gegründet, nach der Arbeit gemeinsam Rad zu fahren. Obwohl die Autofahrer die Radler als Mitglieder längst überholt haben, hat der ARBÖ die Radler in den letzten 114 Jahren nie vergessen. Alle Infos zum neuen ARBÖ-Radpaket sowie alles Wissenswerte rund ums Thema "Rad" unter www.arboe-rad.at.

