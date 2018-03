BZÖ-Bucher: Nein zur Enteignung der Sparer - Einlagensicherung muss bleiben!

Faymann und Spindelegger müssen Bankern Ordnungsruf erteilen

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher spricht sich heute klar für den uneingeschränkten Erhalt der österreichischen Einlagensicherung aus. "Nein zur geplanten kalten Enteignung der Sparer - die Einlagensicherung muss bleiben. Das BZÖ verlangt eine Garantiererklärung der Regierung für die Einlagensicherung, um wenigstens am Finanzplatz Österreich das Vertrauen der Sparer in die Sicherheit ihrer Guthaben zu erhalten". Bucher kündigt eine diesbezügliche parlamentarische Initiative des BZÖ an, damit SPÖ und ÖVP hier klar Position beziehen müssen. Hintergrund dieses Vorstoßes ist eine offensichtlich koordinierte Initiative österreichischer Banker, um künftig einen Selbstbehalt auch innerhalb der gesetzlich garantierten Einlagensicherung von 100.000 Euro einzuführen. "Ich fordere SPÖ-Bundeskanzler Faymann und ÖVP-Vizekanzler Spindelegger auf, diesen Bankern einen Ordnungsruf zu erteilen", so Bucher.

"Das BZÖ hat schon beim in Zypern praktizierten Versuch die kleinen Sparer teilweise zu enteignen davor gewarnt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis diese Vorgangsweise auch für Österreich gefordert wird. Jetzt - wenige Wochen später - werden hier schon die ersten Banken aktiv. Diesem Vorgehen der Banken muss ein Riegel vorgeschoben werden", so Bucher. Das BZÖ sehe sich hier als Anwalt der kleinen Sparer und Gegner der Großbanken, die der Steuerzahler nach Spekulationsverlusten retten dürfe und dafür die Einlagensicherung abgeschafft bekomme. "Dieser geplante Bankenanschlag auf die vielen kleinen Sparer in Österreich wird und muss abgewehrt werden", betont der BZÖ-Chef.

