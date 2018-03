ERINNERUNG: ÖGB-Bundesfrauenkongress von 10. bis 11. April 2013

ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser kandidiert für den Vorsitz der ÖGB-Frauen

Wien (OTS/ÖGB) - Die ÖGB-Frauen tagen am 10. und 11. April 2013 in der ÖGB-Zentrale in Wien. Unter dem Motto "Als Frauen. Mit Frauen. Für Frauen." werden die Weichen für die kommenden Jahre gestellt, und eine neue Führung wird gewählt. Sabine Oberhauser, Vizepräsidentin des ÖGB, kandidiert für den Vorsitz der ÖGB-Frauen.++++

BITTE MERKEN SIE VOR:

17. ÖGB-Bundesfrauenkongress Wann: 10. bis 11. April 2013 Eröffnung: 10. April 2013, 17 Uhr Kongresstag: 11. April, ca. 9 bis 16 Uhr Ort: ÖGB-Zentrale, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Aus dem Programm

10. April 2013 17.30 Uhr Grußworte: ÖGB-Präsident Erich Foglar 17.40 Uhr Grußworte: Bundeskanzler Werner Faymann 17.50 Uhr Talkrunde mit ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser, Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, EGB-Sekretärin für Gleichstellung Claudia Menne und ÖGB-Bundesfrauenvorsitzender Brigitte Ruprecht.

11. April 2013 10.15 Uhr Referat Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek "Eine starke ArbeitnehmerInnenvertretung braucht eine starke Frauenpolitik" 11.45 Uhr Wahl des ÖGB-Bundesfrauenpräsidiums 13.10 Uhr Diskussion und Beschlussfassung Leitantrag

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

Katja Dämmrich

Tel.: 01 534 44-39265

E-Mail: katja.daemmrich @ oegb.at

www.oegb.at