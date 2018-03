Downton Abbey - ab Sonntag, 7. April 2013, 20.15 Uhr bei ATV

2. Staffel der Erfolgsserie als Free-TV-Premiere bei ATV

Wien (OTS) - ATV präsentiert die 2. Staffel der preisgekrönten Serie "Downton Abbey" als Free-TV-Premiere. Bereits die 1. Staffel des Serienjuwels lief als Free-TV-Premiere bei ATV und konnte im Schnitt 269.000 Seher begeistern. Nun geht es endlich mit den Ereignissen in Downton Abbey, dem Familiensitz von Graf und Gräfin Grantham, weiter. Die Fortsetzung wird an sechs Sonntagen zur Primetime ausgestrahlt. Die Kostümserie verzückt nicht nur die Seher, auch die Kritiker sind sich über die Klasse dieser Produktion einig:

Neun Emmys und zwei Golden Globes sprechen eine deutliche Sprache!

Die neuen Folgen der Erfolgsproduktion spielen zur Zeit des 1. Weltkriegs. Obwohl die Wirren dieser Zeit natürlich das Geschehen am herrschaftlichen Anwesen prägen, so stehen natürlich auch in der 2. Staffel vor allem Intrigen, Liebesgeschichten und das großartig dargestellte Wechselspiel zwischen arm und reich, der Dienerschaft und den Adeligen, im Vordergrund.

Die 2. Staffel im Überblick: Der Downton Abbey-Erbe Matthew zieht in den Krieg nach Frankreich, was schwerwiegende Folgen haben wird. Auch einige der Männer der Dienerschaft werden in den Dienst fürs Vaterland berufen. Die Damen des Hauses errichten währenddessen in Downton ein Genesungsheim für verwundete Offiziere. In Sachen Liebe, tut sich einiges: So verlobt sich Downton-Erbe Matthew mit der ebenfalls bürgerlichen Lavinia Swire. Sehr zum Missfallen von Lady Mary, die sich zu spät ihrer Liebe zu Matthew bewusst wurde und nun ihre Chance vertan sieht. Sie will stattdessen den Großunternehmer Sir Richard Carlisle heiraten. Marys kleine rebellische Schwester Lady Sybil hatte schon in der ersten Staffel ein Auge auf den Chauffeur Branson geworfen und vertieft nun dieses Verhältnis. Auch in der Dienerschaft spielen sich Dramen ab. So ist Kammerdiener Mr. Bates der hübschen jungen Anna verfallen, die seine Liebe auch erwidert. Doch selbst dieser schönen Romanze stellt sich ein unüberwindbares Hindernis in den Weg.

"Downton Abbey" konnte auch in der 2. Staffel die Kritiker begeistern. Die Serie gewann drei Emmys und wurde mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Gewonnen hat ihn die herausragende Maggie Smith, die für ihre schauspielerischen Leistungen als Violet Crawley, Gräfin von Grantham, geehrt wurde. Die Serie ist weltweit derart erfolgreich, dass mittlerweile die 4. Staffel gedreht wird.

Bei ATV konnte die erste Staffel im Schnitt 269.000 Seher erreichen, was einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,3 % bei den Erwachsenen über 12 Jahren entspricht. In der Hauptzielgruppe der 12 bis 49-jährigen Seher war die Staffel mit einem Marktanteil von 8,7 % noch einen Ticken erfolgreicher. Am stärksten vertreten war die Gruppe der Frauen zwischen 12 und 49 Jahren, ganze 11 % Marktanteil konnte die Serie hier durchschnittlich erreichen. Alle Infos zur Serie, Hintergrundberichte, Interviews mit den Hauptdarstellern und vieles mehr finden die Seher unter ATV.at/downtonabbey.

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at