chegg.net-Studie: 83 Prozent zufrieden mit Versicherungsberatern

Erste Anlaufstelle und wichtigster Partner bei Versicherungsfragen

Wien/Graz (OTS) - Die Österreicher stellen ihren Versicherungsberatern ein gutes Zeugnis aus: 83 Prozent sind (sehr) zufrieden mit der professionellen Unterstützung, für 60 Prozent sind sie die erste Anlaufstelle bei Versicherungsfragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage unter 1.000 ÖsterreicherInnen im Auftrag von chegg.net. Seit 1. März bietet der heimische Versicherungsspezialist chegg.net Konsumenten mit seinem neuen Vergleichsportal und einem österreichweiten Beraternetzwerk professionelle Unterstützung bei der Suche nach der geeigneten Versicherung.

In Österreich gibt es unterschiedliche Arten von Versicherungsberatern: Neben angestellten Versicherungsvertretern und selbständigen Agenten, die hauptsächlich die Produkte einer einzelnen Versicherung vertreiben, gibt es auch landesweit unabhängige Versicherungsmakler, die im Regelfall mit allen Versicherungsgesellschaften kooperieren. Versicherungsmakler stehen mit ihren Kunden in einem Vertragsverhältnis und haben den gesetzlichen Auftrag, ihren Klienten einen umfassenden Überblick an bedarfsgerecht angepassten Versicherungsangeboten zu geben. Im Schadensfall werden sie außerdem als Interessensvertreter des Versicherungskunden tätig.

Das österreichische Vergleichsportal chegg.net bietet interessierten Versicherungskunden österreichweit Zugang zu einem Netzwerk aus qualifizierten und unabhängigen Maklern und unterstützt sie so bei der Suche nach einer für ihren Bedarf geeigneten Versicherungslösung - denn dazu gehört neben der Auswahl des besten Produktes auch ein professioneller Berater. Eine aktuelle Studie im Auftrag von chegg.net unter 1.000 Befragten (durchgeführt von meinungsraum.at) zeigt jetzt, wie die Österreicher die Leistungen der Versicherungsberater beurteilen.

83 Prozent stellen Versicherungsberatern gutes Zeugnis aus

Für die meisten Österreicher ist der Versicherungsberater der wichtigste Partner und die erste Anlaufstelle in Versicherungsfragen. 83 Prozent sind (sehr) zufrieden mit der Unterstützung, 60 Prozent informieren sich zuerst beim professionellen Berater, um die richtige Versicherung zu finden. Thomas Lang, Vorstand von chegg.net: "Dieses Ergebnis untermauert die Philosophie von chegg.net: Jeder Versicherungsnehmer braucht einen qualifizierten Berater, der ihm beim Abschluss und vor allem bei der professionellen Abwicklung im Schadensfall mit Rat und Tat zur Seite steht. Dafür hat chegg.net ein österreichweites Netzwerk aus erfahrenen, qualifizierten und unabhängigen Versicherungsmaklern aufgebaut. Diese Experten sind langjährige chegg.net-Kooperationspartner, die Kunden ihre Beratungsleistungen zur Verfügung stellen. chegg.net selbst übernimmt keine aktiven Beratungsaufgaben, sondern stellt sowohl Kunden als auch Beratern ein professionelles Vergleichstool zur Verfügung - mit dem einzigen Ziel, das bestmögliche Produkt zu finden."

Zufriedenheit steigt mit Erfahrungswerten

Die Ergebnisse der chegg.net-Studie untermauern, wie wichtig Versicherungsberater für Herrn und Frau Österreicher sind: 84 Prozent haben einen persönlichen Ansprechpartner in Versicherungsfragen, nur zwölf Prozent verzichten auf professionelle Unterstützung. Auffällig:

Die Zufriedenheit steigt kontinuierlich mit dem Alter der Versicherungsnehmer. Thomas Lang: "Je länger ein Konsument bereits versichert ist, desto zufriedener ist er mit den Beratern. Wie wertvoll professionelle Unterstützung ist, zeigt sich nämlich besonders in Schadensfällen. Dabei treten Versicherungsmakler gewissermaßen als 'Anwälte' der Konsumenten auf und sorgen dafür, dass sie zu ihrem Recht kommen."

Haushalts-, Kfz- und Lebensversicherung als beratungsintensive Sparten

Der größte Bedarf nach Beratung besteht in der Sparte Haushaltsversicherungen: 78 Prozent der Konsumenten vereinbaren hier im Normalfall ein Beratungsgespräch. Auch bei Kfz- (69%) und Lebensversicherung (64%) lassen sich die Österreicher gerne unter die Arme greifen. Knapp mehr als die Hälfte der Gespräche dauert zwischen 15 und 30 Minuten, nur zehn Prozent werden in weniger als 15 Minuten über die Bühne gebracht. Verbesserungspotenzial gibt es bei der Angebotsvielfalt: In mehr als einem Fünftel der Fälle wird nur ein Produkt angeboten, nur sieben Prozent der Versicherungsberater legen mehr als drei Angebote vor. Thomas Lang: "Selbst für Versicherungsspezialisten ist es ohne technische Hilfsmittel kaum mehr möglich, bedarfsoptimierte Versicherungsprodukte aus dem immer umfangreicheren Versicherungsmarkt zu filtern. Immer mehr greifen deshalb auf die Profi-Software von chegg.net zurück, um Kunden mehrere passende Produkte vorlegen zu können. So leisten wir mit unserem Tool einen Beitrag für eine größere Angebotsvielfalt bei Beratungsgesprächen."

chegg.net: passende Versicherungen durch professionelle Beratung

Seit 1. März bietet chegg.net allen Konsumenten einen kostenlosen Preis- und Leistungsvergleich österreichischer Versicherungen. Diese können außerdem auf ein österreichweites Expertennetzwerk zurückgreifen. Thomas Lang: "Mit unserem neuen Versicherungsportal wollen wir Konsumenten bei der Suche nach der für ihren persönlichen Bedarf am besten geeigneten Versicherung unterstützen. Es geht uns nicht darum, Versicherungen selbst zu vermitteln, sondern ähnlich wie Online-Marktplätze das geeignete Produkt über den richtigen Versicherungsmakler zum interessierten Konsumenten zu bringen. Die Beratungsleistung unserer Kooperationspartner ist die Grundlage dafür, dass das auch gelingt."

Über chegg.net

chegg.net ist Österreichs Spezialist für Online-Versicherungsvergleiche. Das Unternehmen wurde 2001 in Graz als erstes Vergleichsportal für den heimischen Versicherungsmarkt gegründet und ist Marktführer im B2B-Bereich bei der Entwicklung von Software für Versicherungsberater und Produktentwickler aus der Versicherungswirtschaft. Mehr als 1.000 unabhängige Versicherungsmakler und beinahe sämtliche namhafte Versicherer am heimischen Markt nutzen die Dienstleistungen des Grazer Spezialisten. Anfang 2013 startete der Versicherungsspezialist einen Endverbraucher-Service, mit dem Konsumenten neben den Prämien auch die tatsächlichen Leistungen von Versicherungen vergleichen können.

Rückfragen & Kontakt:

The Skills Group

Florian Haas

Tel.: +43/1/505 26 25 22

haas @ skills.at