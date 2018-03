FSG-HIMMER: Ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ein guter Tag für die Lehrerinnen und Lehrer in Österreich.

Mit dem Entwurf zur neuen Ausbildung wird der Beruf als Lehrerin oder Lehrer deutlich gestärkt.

Wien (OTS/FSG) - "Ein großer Schritt in die richtige Richtung", so bezeichnet der Vorsitzende der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter/innen an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (FSG BMHS), Heinrich Himmer, den nun vorliegenden Entwurf zur neuen Lehrer/innen-Ausbildung.++++

Durch eine stärkere Durchlässigkeit im Bildungssystem und international anerkannte Abschlüsse haben Lehrerinnen und Lehrer zukünftig mehr Chancen. Der gemeinsame Grundstock der Ausbildung sichert die gleichen qualitätsorientierten pädagogischen Kompetenzen in allen Schultypen. Auf die Besonderheiten im berufsbildenden Schulwesen wurde Rücksicht genommen. Die Anrechnung von Bildungsabschlüssen und der Berufspraxis schafft für Quereinsteiger/innen attraktive Möglichkeiten in die BMHS zu wechseln. Das sichert auch zukünftig die hohe Praxisorientierung und die Akzeptanz der Berufsbildung in der Wirtschaft.

Heinrich Himmer freut sich über diese Entwicklung und ergänzt: "wenn auch noch weitere Schritte gesetzt werden müssen, gilt es Unterrichtsministerin Claudia Schmied und ihren Mitarbeiter/innen zu danken. Sie haben mit der neuen Lehrer/innen-Ausbildung eine wichtige Grundlage für ein neues Dienstrecht und einen attraktiven Lehrberuf geschaffen."

