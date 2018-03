Dreitägiges Orgelfestival im ORF-RadioKulturhaus mit Agnes Palmisano und Jeremy Joseph

Wien (OTS) - Die Schuke-Orgel im Großen Sendesaal des ORF-RadioKuturhauses gehört zu den besten Konzertorgeln Wiens. Vom 10. bis zum 12. April ist ihr ein dreitägiges Festival gewidmet u.a. mit Jeremy Joseph, Wolfgang Kogert, Agnes Palmisano, Gottlieb Wallisch und Michael Gailit.

Seit 1983 singt, pfeift, rauscht, klingt, tönt, hallt, schallt, braust, spricht und schreit das außergewöhnliche Instrument im Großen Sendesaal. Nun führt die von Mozart zur "Königin aller Instrumente" gekürte und von der Berliner Firma Schuke erbaute Orgel die Bandbreite ihrer klanglichen Möglichkeiten vor: Der Bogen spannt sich vom "Orgel Showcase" mit Teresa Vogl, Michael Gailit, Gerfried Krainer und Chiaki Kotobuki am 10. über "Loriot und Artmann -zwischen still und virtuos" mit Wolfgang Kogert und Agnes Palmisano sowie "Orgel & Klavier - eine schwierige Liebe" mit Jeremy Joseph und Gottlieb Wallisch am 11. bis zu "Orgel & Stummfilm" mit Slapstick-Juwelen von Max Davidson, die Chiaki Kotobuki, Daniel Gottfried und Michael Gailit am 12. April live vertonen.

Zum Auftakt wird beim "Orgel Showcase" am Mittwoch, den 10. April die viermanualige Orgel in Wort und Ton vorgestellt:

Festival-Moderatorin Teresa Vogl spricht mit dem Organisten Michael Gailit über Tradition und Innovation, Effekte und Affekte, Klänge und Zwänge. Zu hören sind u.a. Kompositionen von Dieterich Buxtehude, Gerfried Krainer illustriert am Drumset, Chiaki Kotobuki am Klavier.

Der zweite Abend am Donnerstag, den 11. April beginnt mit "Loriot und Artmann - zwischen still und virtuos". Wolfgang Kogert, unlängst gemeinsam mit Jeremy Joseph zum Organisten der Wiener Hofburg ernannt, spielt Werke von Wolfram Wagner, Klaus Lang und Manuela Kerer. Die vielseitige Wienerliedsängerin und Dudlerin Agnes Palmisano gibt Loriots Jodelschülerin, bevor sie gemeinsam mit Kogert Texte von H. C. Artmann in einer neuen Vertonung von Lukas Haselböck interpretiert. Der zweite Teil des Abends steht ganz im Zeichen von "Orgel & Klavier - eine schwere Liebe": Organist Jeremy Joseph und Pianist Gottlieb Wallisch präsentieren u.a. Werke von César Franck und Flor Peeters.

"Orgel & Stummfilm" beschließt mit einer amüsanten Rarität das Festival am Freitag, den 12. April: Zu den Slapstick-Juwelen des Max Davidson improvisieren Chiaki Kotobuki (Klavier), Daniel Gottfried und Michael Gailit (Orgel). Der in Berlin geborene Max Davidson (1875-1950) trat in zahlreichen Filmen in großen und kleinen markanten Nebenrollen auf. 1927 erhielt er einen Vertrag im Hal-Roach-Studio, wo er an der Seite von Stan Laurel, Oliver Hardy und Charley Chase spielte und eine eigene Kurzfilmserie erhielt. Die "Max-Davidson-Comedies" beschreiben urkomisch die Probleme einer jüdischen Familie in den USA - mit nichtsnutzigen Söhnen und einer Tochter, die sich zum Entsetzen des Vaters mit nicht-jüdischen Freunden vergnügt.

Das Orgelfestival findet von 10. bis 12. April im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses statt: "Orgel Showcase" am Mittwoch, den 10. April, Eintritt: EUR 20,-. "Loriot und Artmann - zwischen still und virtuos" und "Orgel & Klavier - eine schwierige Liebe" am Donnerstag, den 11. April, Eintritt: EUR 22,- und in Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum München "Orgel & Stummfilm" am Freitag, den 12. April. Der Eintritt beträgt EUR 18,-. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Besitzer/innen einer RadioKulturhaus-Vorteilskarte erhalten 10% bzw. 30% Ermäßigung. Der Festivalpass für alle drei Tage kostet EUR 40,-. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

