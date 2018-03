Bezirksmuseum 21: Flöten- und Harfenkonzert am Montag

Wien (OTS) - Die "Wiener Instrumentalsolisten" laden am Montag, 8. April, zum fünften Konzert im Zyklus "Musik aus Geschichte und Gegenwart 2012/13" ein. Lautstarke Tonwerkzeuge wie Pauke, Trompete und Posaune kommen an diesem Abend nicht zum Einsatz. Zur Freude von Liebhabern zarter Töne widmen sich der Flötist Rudolf Gindlhumer und die Harfenistin Tina Zerdin ausgesuchten Werken bedeutender Komponisten wie Bach, Rossini, Faure und Francaix. Die Künstler spielen ab 19.30 Uhr im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Karten für den festlichen Musikabend sind an der Kasse zum Preis von 14 Euro erhältlich. Das Büro der "Wiener Instrumentalsolisten" beantwortet Fragen zum Zyklus "Musik aus Geschichte und Gegenwart 2012/13" gerne via E-Mail: ascherl @ aon.at. Auskünfte über sonstige Kultur-Termine im "Mautner Schlössl" fordern Interessierte unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (zuweilen Anrufbeantworter) oder per E-Mail an:

bm1210@bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Floridsdorf (Mautner Schlössl): www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at