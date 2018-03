Donaustadt: Fest mit dem Quintett "Harlequin's Glance"

Wien (OTS) - Beim heurigen "Fleckerl Festl" im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96) am Samstag, 6. April, musiziert die Gruppe "Harlequin's Glance". Organisiert wird diese Festivität vom Verein "Kulturfleckerl Eßling". Geladen sind Mitglieder des Vereines und Kulturinteressierte, die an der Kasse den Jahresbeitrag in der Höhe von 12 Euro bezahlen. Das ehrenamtliche Vereinsteam bewirtet die Gäste mit Sekt und Brötchen. Mitreißende Rhythmen (Folk, Balkan, Klezmer, Cajun, Weisen aus Irland) des Quintetts "Harlequin's Glance" sorgen für fröhliche Stimmung. Gernot Feldner (Gesang und Gitarre), Alex Gantz (Gitarre), Stephan Steiner (Fiedel), Martin Mixan (Bass) und Daniel Klemmer (Schlagwerk) konzertierten schon im Oktober 2012 in Eßling und erhielten von den Zuhörern starken Applaus. Die Veranstaltung startet um 19.00 Uhr. Für Auskünfte und Anmeldungen steht die Vereinsleitung unter der Rufnummer 06991/80 646 40 oder per E-Mail, die Adresse heißt kultur @ kulturfleckerl.at, zur Verfügung.

o Allgemeine Informationen: Verein "Kulturfleckerl Eßling" (Veranstaltungen im "Kultur-Stadl Eßling"): www.kulturfleckerl.at

